Jotkut kiinnittivät enemmän huomiota 25 euron puhdistusliinaan Applen esittelemien tuhansien eurojen tietokoneiden sijaan.

Apple piti maanantaina illalla Suomen aikaa lehdistötilaisuuden, jonka aiheena olivat ennen kaikkea Macit. Tarkalleen ottaen kaksi uutta MacBook Pro -kannettavaa. Uusista tuotteista kirjoittaa muun muassa Wired-lehti.

Uudet MacBook Prot käsittävät joko 14,2 tai 16,2 tuuman mini led -näytön 120 hertsin virkistystaajuudella. Näytön yläpuolella on notko 1080p-tarkkuuden kameralle videopuheluja varten. Käyttäjän tunnistusta kamera ei tue, mutta tietokoneessa on sormenjäljenlukija. Näppäimistön yläreunaa aiemmin koristanut touch bar -kosketusohjain on saanut lähtöpassit, mutta liitäntöjä koneessa on aiempaa enemmän. Niihin lukeutuvat esimerkiksi hdmi-portti, kolme usb-c-porttia ja liitäntä kuulokkeille.

Samalla Apple julkisti kannettavia pyörittävät prosessorit, eli kaksi uutta suoritinta M1-mallistoonsa. M1 Pro ja M1 Max ovat Applen mukaan jopa 70 prosenttia nopeampia kuin viime vuoden M1 ja grafiikkaa ne laskevat kaksin- ja nelinkertaisella nopeudella.

Gizmodon mielestä uusia MacBook Pro -malleja ei silti voi suositella pelaajalle, kun hintaa ja suorituskykyä vertaa moniin Windows-läppäreihin. Applen suorituskykyvertailussa esittelemä laite oli 16-tuumainen MacBook Pro, jossa on 16 ytimen grafiikkasiru sekä 32 gigatavua työmuistia ja joka maksaa halvimmillaan noin 3300 euroa. Moni videopeli ei muutenkaan toimi Mac-tietokoneissa. MacBook Prot on suunnattu luovan työn ammattilaisille, kuten valokuvaajille tai videonkäsittelijöille.

Apple esitteli myös perusnappikuulokkeidensa AirPodsien kolmannen sukupolven. AirPods 3:t tukevat tilaääntä ja niiden pitäisi nyt kestää vettä sekä hikeä kuntoilijoiden iloksi. Musiikkiin liittyen Apple julkisti myös erikoisen tilausvaihtoehdon Apple Music -palveluunsa. Normaalia puolet halvempi tilaus toimii puheella ja ei sisällä lainkaan graafista käyttöliittymää.

Uudet AirPods-kuulokkeet toimivat Applen Susmita Duttan mukaan aiempaa pidempään yhdellä latauksella.

Tilaisuuden kummallisin julkistus lienee kuitenkin Applen tuotteiden puhdistamiseen erikseen myytävä liina. 25 eurolla saat Applen mukaan ”pehmeästä ja hankaamat­tomasta materiaalista valmistetun kiillotus­liinan”, joka puhdistaa Apple-laitteiden näytöt ja nano­pinnoitetut lasit.

Puhdistusliina ”tukee” huimaa määrää Applen tuotteita.

The Verge jäi ihmettelemään, mitä sellaista tämä liina tekee, mihin tavallinen ja halvempi mikrokuituliina ei pysty. Kieli poskessa on kuitenkin arvioitu, että kyseessä on Applen kaikkien aikojen eniten taaksepäin yhteensopiva tuote. Kauppasivulla liinan kerrotaan olevan yhteensopiva lähemmäs 90 Applen laitteen kanssa iPhoneista iMaceihin ja Apple Watch -kelloihin.