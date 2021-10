Commodore 64:lle tehtiin seuraaja, joka ei koskaan tullut myyntiin – nyt asia muuttui

Suomessa erittäin suosittu Commodore 64 sai jatkoa harrastajavoimin. Hinta on kuitenkin todella kova.

Historian havinaa on ilmassa, kun ennakkomyyntiin tuli äskettäin tietokonekummajainen suoraan 30 vuoden takaa. Aikanaan julkaisematta jäänyt Commodore 65 on nyt toteutunut alkuperäistä muotoilua kunnioittaen ja joillakin nykyaikaisilla herkuilla höystettynä.

Commodore 65 oli prototyyppiasteelle jäänyt Commodore Business Machinesin kehittämä seuraava Commodore 64:lle. Sen oli määrä olla täysin yhteensopiva C64:n kanssa, mutta sen varusteluun kuului muun muassa reilusti tehokkaampi suoritin ja sisäänrakennettu levykeasema. Prototyyppikappaleita päätyi kuitenkin joillekin käyttäjille ja näitä koneita on myyty verkossa kymmenien tuhansien hintaan.

Epäilemättä tavaramerkkisyistä tietokoneen nimi on MEGA65. Projektin taustalla on saksalainen ja voittoa tavoittelematon museo MEGA Museum of Electronic Games & Art e.V, jolla ei ole mitään tekemistä Commodore-tavaramerkin omistavan C= Holdingsin kanssa.

Koneessa kuitenkin ajetaan Commodore 64:ssä alkujaan nähtyä Geos-käyttöjärjestelmää, johon projekti on hankkinut lisenssin. MEGA65:ssä on myös valmiiksi asennettuna useita tuhansia valmiita pelejä menneiltä vuosilta.

Pelien lisenssistatus on on epäselvä. Muutaman vuoden takaisessa THEC64-tietokoneessa oli valmiiksi asennettu pelejä, joihin valmistaja oli hankkinut lisenssin. Käyttäjillä oli kuitenkin mahdollisuus asentaa laitteeseen kuitenkin itse netistä hankkimiaan Commodore 64:n pelitiedostoja.

Teknisesti ottaen pelien levittäminen ilman lisenssiä olisi piratismia. Yleisesti kuitenkin mielletään, että kysymys on abandonwaresta eli vanhoista ohjelmistoista, jotka ovat menettäneet kaupallisen merkityksensä ja joiden jakeluun ei enää juuri puututa. Teoriassa oikeuksien omistaja voisi kuitenkin puuttua toimintaan.

Suorittimen kellotaajuus on 40 megahertsiä, mikä käytännössä tarkoittaa, että MEGA65 on 40 kertaa nopeampi kuin alkuperäinen C64. Nopeus ei silti kestä minkäänlaista vertailua esimerkiksi tavalliseen älypuhelimeen. Eikä sen ole tarkoituskaan, MEGA65 on selvästi suunnattu asiansa tunteville harrastajille.

Kone on toteutettu avoimella lähdekoodilla ohjelmoitavalle fpga-piirille, joten asiansa osaavat harrastajat voivat muokata ja laajentaa järjestelmään mielensä mukaisesti.

Koneessa on muun muassa mekaaninen näppäimistö, 3,5 tuuman levykeasema, digitaalinen kuvan ulostulo ja ethernet-yhteys internetiä varten. MEGA65 pyrkii olemaan yhteensopiva C64:n kanssa.

Kauppasivun mukaan ensimmäinen 400 kappaleen erä on myyty, ja varauksia tai ennakkotilauksia seuraavalle tuhannen kappaleen erälle otetaan vastaan. Koneiden toimitusajaksi arvioidaan varsin epämääräisesti vain ”vuosi 2022”. Noin 800 euron hintakin on kuitenkin varsin kova.

Commodore 64 sai useita seuraajia, joista menestyksekkäimpiä olivat 1980-luvun lopussa julkaistu Commodore 128 sekä hieman sitä vanhempi Amiga, joka menestyi hyvin ja sai myöhemmin jatkoa 500- ja 2000-malleilla. Läpi 90-luvun Amiga pystyi ”kolmantena pyöränä” tietokonemarkkinoilla Applen ja alun perin IBM:n kehittämän pc:n rinnalla.