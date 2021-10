Kasvoilla maksaminen onnistuu nyt Moskovan metrossa – kamera tunnistaa jopa maskin takaa

Moskovan kaikilla metroasemilla otettiin käyttöön Face Pay -maksujärjestelmä. Portti avautuu ja maksu veloitetaan pankkikortilta kasvojentunnistuksen avulla.

Pietari, Venäjä

Moskovan kaikilla metroasemilla on nyt mahdollista maksaa matka pelkästään siten, että kulkee omilla kasvoillaan maksuportin läpi. Eikä kasvojen tarvitse olla edes kokonaan näkyvissä, sillä kamera tunnistaa jopa koronamaskin takaa.

Näin tiedotti Moskovan kaupunki perjantaina, jolloin Face Pay -järjestelmä otettiin käyttöön yhtenä maksumuotona kaikilla metroasemilla. Tähän mennessä järjestelmää on ainoastaan testattu joillakin asemilla vapaaehtoisten käyttäjien avulla.

Apulaiskaupunginjohtaja Maksim Liksutov kertoi, että Moskova on ensimmäinen kaupunki maailmassa, joka ottaa käyttöön kasvomaksamisen näin laajassa mittakaavassa. Perjantaista lähtien kasvojen avulla maksaminen on ollut mahdollista yli 240 metroasemalla Moskovassa.

Liksutovin mukaan uusi järjestelmä saavutti heti suosiota, ja ensimmäisten 20 minuutin aikana palveluun rekisteröityi yli 9 000 ihmistä.

Kasvomaksaminen vaatii asiakkaalta suostumisen palvelun käyttämiseen ja rekisteröitymisen palveluun Moskovan metron sovelluksen kautta.

Rekisteröitymistä varten Face Pay -ohjelmaan on liitettävä itsestään valokuva, pankkikortin tiedot ja Moskovan liikenteen Troika-matkakortin tiedot.

Matkustajan kasvoista on oltava näkyvillä vähintään 40 prosenttia, jolloin kamera pystyy tunnistamaan henkilön.

Liksutovin mukaan silmälasit ja kasvomaski eivät estä kameraa tunnistamasta henkilöä.

– Matkustajan kasvot voidaan tunnistaa, jos vähintään 40 prosenttia kasvoista on näkyvissä. Jos kasvoista on peitettynä osa, tarvitaan vain hieman enemmän aikaa tunnistamiseen, hän selvitti.

Face Payn käyttäjille annettiinkin Moskovassa ohje raottaa hieman kasvomaskia, jotta tunnistus kävisi nopeammin.

Tältä näyttää rivistö Face Payn portteja Moskovan metrossa.

Kasvomaksua hyödyntävät portit erottaa lattiassa olevasta tarrasta, portin laidoilla olevista merkinnöistä sekä kamerasta, joka odottaa portin toisella puolella.

Kun järjestelmä tunnistaa kulkijan, portti avautuu ja maksu veloitetaan automaattisesti pankkikortilta.

Järjestelmän kehittäjien mukaan kameramaksaminen sujuvoittaa matkustamista huomattavasti, kun ihmisen ei tarvitse enää ostaa erillisiä lippuja tai skannata portilla esimerkiksi matkapuhelimensa sovellusta.

Face Payn käyttöönotto on herättänyt Moskovassa myös huolta ja epäilyjä siitä, ovatko tiedot varmasti suojattuja, voiko järjestelmä tehdä vääriä tunnistuksia ja voiko sitä huijata.

Osa moskovalaisista on huolissaan myös kasvojentunnistusohjelmien leviämisestä kaikkialle yltäväksi valvontajärjestelmäksi. Metrossa Face Payn käyttäminen on vapaaehtoista, mutta valvontakamerat skannaavat jo nyt moskovalaisten kasvoja eri puolilla kaupunkia ilman, että ihmiset siitä välttämättä tietävät tai tulevat sitä ajatelleeksi.

Face Payn käyttäjät tunnistavat omat porttinsa näistä tarroista.

Moskovan kaupunki odottaa, että seuraavien kahden-kolmen vuoden aikana ainakin 10-15 prosenttia metron käyttäjistä siirtyy Face Pay -järjestelmän käyttäjiksi.

Moskovan kaupunki korostaa myös, että Face Payn käyttämisestä ei aiota myöhemminkään tehdä pakollista.

– Palveluun kirjautuminen on vapaaehtoista. Muut maksumahdollisuudet eivät katoa mihinkään, Liksutov vakuutti.

Suomessa kasvomaksaminen on mahdollista jo esimerkiksi Osuuspankin sovelluksella Kasvomaksu by Pivo. Palvelu on käytössä Antellin kahviloissa, jotka ovat kehittäneet sitä yhdessä OP:n kanssa. Rahoitusyhtiö Nets on myös testannut kasvomaksamista, josta saattaa tulevaisuudessa tulla esimerkiksi yksi maksuvaihtoehto kaupan kassoilla.