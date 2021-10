Romuttiko pandemia haaveet uudesta pc:stä? Tämä peli on ilmaista lääkettä

PC Building Simulator on Epic Games Storen ilmaispeli tällä viikolla.

Pc:iden virittämiseen on saatavilla runsaasti erilaisia osia oikeilta valmistajilta.

Pelottaako uuden tietokoneen rakentaminen? Etkö voinutkaan ostaa sitä uusinta tehohirmua, koska koronapandemia aiheutti sirupulan ja komponenttien hinnat pomppasivat pilviin ja saatavuus pohjamutiin?

Epic Games Storen viikon ilmaispeli on PC Building Simulator, joka pyrkii muun muassa opettamaan, miten tietokone kasataan itse pala palalta. Normaalitilanteessa tällä tavalla on usein mahdollista säästää rahaa valmiskoneisiin verrattuna ja saada kokonaisuus, jossa ei ole kompromisseja.

Epicin kaupan kanssa kilpailevassa Steamissa runsaasti kehuttu peli käsittää myös uratilan, missä pelaaja vastaa omasta pc-putiikistaan korjaten asiakkaiden tietokoneongelmia ja rakentaen heille myös kokonaisia kokoonpanoja.

Pelissä on aitoja komponentteja sellaisilta valmistajilta kuin Intel, AMD, Nvidia, Asus, Corsair ja Antec. Pc:itä voi myös rakennella vapaasti siihen varatussa tilassa ilman oman firman aiheuttamia taloudellisia paineita.

Ikäraja on 3 vuotta, eli jälkikasvunkin voi päästää huoletta tutustumaan pc:iden saloihin. Vaikka heillä olisivatkin tiedostot ja kansiot hukassa.

Kuten tavallista, myös PC Building Simulatorin ilmaistarjous kestää vain viikon ja päättyy tulevana torstaina kello 18. Silloin ilmaiseksi saataville ovat tulossa Paladins Epic Pack ja omalaatuisesti nimetty Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse.

Peli on saatavilla vain Windowsille, kunhan sinulla on maksuton Epicin käyttäjätili. Voit lunastaa pelin nyt ja asentaa sen myöhemminkin. Pelin lataamiseen ja pelaamiseen tarvitset vielä tietokoneelle asennettavan Epicin ohjelmiston.