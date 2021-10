Ulkoministeriö ei ole tyytyväinen valtion tietotekniikkapalveluista vastaavan Valtorin toimintaan.

Vuonna 2014 perustettu Valtori, eli Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, saa osakseen arvostelua eri tahoilta. Valtori palvelee kaikkia valtionhallinnon organisaatioita, mutta IS Digitodayn saamien tietojen mukaan tyytymättömyys on erityisen suurta ulkoministeriössä.

Ministeriössä kamppaillaan yhden merkittävän ongelman kanssa: Suomen edustustot ulkomailla eivät aina saa tarvitsemaansa tietotekniikkatukea, ja osaa niistä uhkaa järjestelmien pettäminen. Viime kädessä se uhkaa edustustojen kykyä toimia.

Ulkoministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusikartano vahvistaa ongelman IS Digitodaylle. Kyse on koronapandemian aikana pahentuneen korjausvelan poistosta. Käytännössä työasemat ja palvelimet ovat vanhentumassa, ja ne pitäisi vaihtaa uusiin normaalin kierron puitteissa. Ongelmia on etenkin riskimaissa, jonne Valtori ei johtajan mukaan lähetä työntekijöitään. Tällaisia maita on toistakymmentä, mutta rajanveto on vaikeaa, ja tilanne elää.

– Tästä on keskusteltu ministeriöiden perustietotekniikasta vastaavan valtioneuvoston kanslian sekä Valtorin kanssa. Valtorista on todettu, että he eivät matkusta matkustuspolitiikkansa mukaisesti riskimaihin. Sehän ei tietenkään oikein käy, koska meillä on edustustoja paitsi mukavissa, myös vähän haastavammissa paikoissa. Tähän ei tällä hetkellä ole vielä ratkaisua, Uusikartano toteaa.

Ari Uusikartano pitää nykytilannetta kestämättömänä.

Koronapandemia on estänyt matkustusta jo muutenkin. Uusikartano toivoo Valtoriin ulkoasiainhallintoa palvelevaa tiimiä, joka on valmis menemään vaarallisillekin alueille. Tällä tavalla ulkoministeriö toimi itse ennen Valtoria käyttäen myös hyväksi kaupallisia palveluntoimittajia. Nyt omia resursseja ei enää ole, mutta Uusikartano vilauttaa Valtorin ohittamista tarvittaessa.

– Jos Valtori ei kykene palvelemaan, meidän on keksittävä miten homma hoidetaan. Koska emmehän me poiskaan voi lähteä, kun ei saada tekniikkaa uusittua.

90 000 valtionhallinnon käyttäjää palvelevan Valtorin asiakkuusjohtaja Jouni Mustonen vakuuttaa asiakkaiden riippuvuuden toimivista tietokoneista olevan tiedossa. Vaarallisiin maihin menemiselle on kuitenkin korkea kynnys.

– Me Valtorissa huolehdimme henkilöstömme turvallisuudesta. Se on meille hyvin tärkeä asia, Mustonen alleviivaa.

Mustosen mukaan tilanteet, joissa edustuston tietokoneet todella hajoaisivat vanhuuteen, estetään kyllä jollakin tavalla. Valtorissa on työntekijöitä, jotka pystyvät matkustamaan ja joilla on siihen halukkuutta, jos vain riski katsotaan siedettäväksi. Jos omaa väkeä ei saada paikalle, kyseeseen voi tulla luotettu alihankkija.

– Huolehdimme kyllä, että tietokoneet tulevat vaihdettua, Mustonen lupaa.

Jouni Mustonen vakuuttaa, että tietokoneet vaihdetaan kyllä jollakin konstilla.

Kyse ei ole rahan puutteesta, Mustonen vakuuttaa. Lisäksi hän korostaa, että usein uusien tietokoneiden käyttöönotto on verrattain mutkatonta, eikä edellytä erillisen asiantuntijan lähettämistä paikalle. Tukea voidaan antaa etänä. Asiakkuusjohtaja ei kuitenkaan suoralta kädeltä tyrmää ajatusta erillisen riskimaiden tiimin perustamisesta.

Tietokoneet eivät ole vielä varsinaisesti hajonneet yhdessäkään edustustossa, ja ohjelmistopäivityksiä on pystytty ajamaan sisään verkon välityksellä muun muassa tietoturvan ylläpitämiseksi. Mutta kasvavana uhkana nähdään tilanne, jossa edustusto ei voi toimia, koska tietotekniikka ei toimi.

Uusikartanon mukaan Valtorin on määrä esittää lokakuun puoliväliin mennessä ehdotuksensa tilanteen ratkaisemiseksi. Valtorin Mustonen vahvistaa, että ratkaisua ollaan kehittämässä. Hän ei valota sen yksityiskohtia.

Valtori käyttää toiminnassaan ulkoisia kaupallisia kumppaneita, mutta tuottaa myös omia palvelujaan. Uusikartano kiittää Valtoria valtionhallinnon tietotekniikkapalvelujen yhteentuomisesta ja yhteinäistämisestä. Hänen mukaansa se on kuitenkin samalla hidastanut palvelujen tarjoamista, koska niitä kehitettäessä on otettava huomioon koko valtionhallinnon laaja kenttä.

– Kaiken harmonisointi on myös turvallisuuden kannalta haastavaa, kun yksi avain sopii kaikkiin lukkoihin, Uusikartano yksinkertaistaa.

Valtorin Jouni Mustonen näkee asiassa myös toisen puolen ja ottaa esimerkiksi onnistuneen etätyöhön siirtymisen laajasti koronan myötä.

– Keskitetty malli mahdollisti yhtenäiset ratkaisut. Se ei kuitenkaan tarkoita, että meillä on vain yksi ratkaisu. Vaikka palvelut on keskitetty Valtoriin, meillä on lukuisia variaatioita toteuttaa palveluita asiakkaiden eri tarpeisiin.

Mustosen mielestä tietoturvauhkiin pystytään varautumaan nyt paremmin kuin ennen Valtoria.