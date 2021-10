Suomi aloitti selvityksen: Netflixiin ja Amazoniin kotimainen kiintiö?

Direktiivin mukaan 30 prosenttia EU:ssa esitettävästä tilausvideopalveluiden sisällöstä on oltava eurooppalaista tuotantoa. Suomi aloitti asiasta oman selvityksensä.

Suuri osa Euroopan mediamarkkinoista on amerikkalaisilla suoratoistojäteillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat asettaneet työryhmän, jonka tehtävä on selvittää audiovisuaalisen alan toimijoiden velvoittaminen kotimaisen sisällön tuottamiseen.

Direktiivi mahdollistaa sääntelyn, jolla mediapalveluilta voitaisiin periä 6–20 miljoonan euron rahoitus vuositasolla. Tämä raha voitaisiin käyttää kotimaisen tuotantojen toteuttamiseen tai niiden esitysoikeuksien hankkimiseen.

Käytännössä kyse on investointivelvollisuudesta, jolla suoratoistopalvelut määrätään tarjoamaan paikallista sisältöä.

Käytännössä selvitys koskee ulkomaalaisia mediajättejä, kuten Netflix, Amazon tai HBO, joista on muodostunut tärkeitä media-alustoja suomalaisille.

Työryhmä antaa selvityksensä elokuun 2022 loppuun mennessä. Selvityksessä kuullaan muun muassa alan yrityksiä, tutkijoita, viranomaisia ja järjestöjä.

Sisältöjen kotimaisuusasteen vahvistamisen lisäksi direktiivi velvoittaa vihapuheen torjuntaan, sääntelee muun muassa reseptilääkkeiden ja tupakan mainontaa sekä parantaa kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuutta.