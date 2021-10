Mark Zuckerberg avasi suunsa – vastaa rajuihin syytöksiin Facebookia vastaan

Mark Zuckerberg ei hyväksy tietovuotajan ankaria syytöksiä perustamaansa yhteisöpalvelua vastaan.

Miljardien käyttäjien Facebookilla on ollut kurja viikko. Kuuden tunnin käyttökatkon lisäksi yhtiötä kurittaa tietovuotaja Frances Haugen. Hän selvitti Yhdysvaltain kongressille tiistaina, kuinka Facebook vahingoittaa lapsia ja nuoria sekä asettaa rahan tekemisen käyttäjiensä .

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg rikkoi hiljaisuuden varhain keskiviikkona Suomen aikaa, kun hän julkaisi pitkän työntekijöille osoitetun kirjoituksensa myös Facebookissa. Zuckerberg on tietovuotajan väitteistä jyrkästi eri mieltä.

– Syytösten ytimessä on tämä ajatus, että me laitamme voitot turvallisuuden ja hyvinvoinnin edelle. Se ei vain ole totta, Zuckerberg vuodattaa.

Johtajan mukaan syytökset eivät kuvaa yhtiötä todenmukaisesti. Hän esimerkiksi kysyy, miksi Facebook olisi palkannut kilpailijoita enemmän ihmisiä haitallisen sisällön torjuntaan, jos se ei yhtiötä kiinnostaisi. Tai jos sosiaalinen media on vastuussa yhteiskunnan kahtiajaosta, miksi niin on tapahtunut Yhdysvalloissa, mutta ei monessa muussa sosiaalista mediaa yhtä paljon käyttävässä maassa?

Zuckerbergin mukaan syytöksissä ei ole järkeä.

– Väite, että tarjoamme tahallaan ihmisiä suututtavaa sisältöä voittojen tekemiseksi on syvästi epälooginen. Teemme rahaa mainoksista, ja mainostajat sanovat meille johdonmukaisesti, että he eivät halua mainoksiaan haitallisen tai vihaisen sisällön viereen, Zuckerberg puolustaa.

Tietovuotaja Haugen sanoi Facebookin tietävän, että sen algoritmit voivat esimerkiksi johtaa lapsen anoreksiaa tukevien sisältöjen äärelle. Hän vertasi Facebookia tupakkayhtiöihin, jotka aikanaan piilottivat tupakan aiheuttamia vahinkoja.

” Emme salli yrityksesi enää vahingoittaa lapsiamme, perheitämme ja demokratiaamme.

Etenkin Instagramin vaikutus lapsiin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Facebookin sisäiset tutkimukset kertoivat kuvaviestipalvelun voivan vahingoittaa teini-ikäisiä tyttöjä. Facebook korosti jo aikaisemmin, että tutkimustulokset on sen mielestä uutisoitu vääristellen, ja että monessa tapauksessa Instagram on itse asiassa ollut teineille hyödyllinen.

Facebook on monessa sopassa keitetty, mutta yhtiö on selvinnyt skandaaleista verrattain vähällä. Haugenin kuulemisessa sävy oli sellainen, että nyt tilanne saattaa muuttua. Senaattorit vertasivat itsekin Facebookia toistuvasti tupakkayhtiöihin, ja senaattori Ed Markey lupasi kongressin ryhtyvän toimenpiteisiin.

– Kongressi ryhtyy toimiin. Voit työskennellä kanssamme tai olla työskentelemättä kanssamme. Mutta emme salli yrityksesi enää vahingoittaa lapsiamme, perheitämme ja demokratiaamme, Markey lausui Zuckerbergille Cnetin mukaan.

Senaattorit haluavat Zuckerbergin todistamaan edessään. Hän ei kuitenkaan kirjoituksessaan maininnut tätä vaatimusta mitenkään.