Ensimmäinen Nokia-tabletti 7 vuoteen sisältää melkoisen yllätyksen

T20-tabletti on tehty edullisten laitteiden markkinoille. Suoritinvalinta on yllättävä.

HMD Globalin mukaan T20 on suunniteltu ikääntymään näyttävästi.

Nokia-puhelimia valmistava, Espoossa pääkonttoriaan pitävä HMD Global on julkaissut Nokia T20 -nimisen -tablettitietokoneen. Puhtaaseen Android-käyttöjärjestelmään perustuva laite on ensimmäinen Nokia-tabletti seitsemään vuoteen.

Kun HMD Global perustettiin jatkamaan Nokia-puhelimien valmistusta vuonna 2016, yhtiö ilmoitti aikovansa valmistaa myös tabletteja. Tähän asti niitä ei ole kuitenkaan nähty.

Viime viikolla ennakkotilaisuudessa puhunut HMD:n markkinointipäällikkö Juha Werkkalan mukaan julkistus johtuu tablettien maailmanmarkkinatilanteesta. Markkina on nyt kasvussa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014.

Laite on suunniteltu budjettimarkkinoille. Se maksaa mallista riippuen 229 tai 269 euroa.

T20-tabletti sisältää todellisen yllätyksen: sen prosessori on Unisoc Tiger T610. Siruvalinta on erikoinen, sillä Nokia-puhelimissa on nähty aiemmin amerikkalaisen Qualcommin tai taiwanilaisen MediaTekin siruja.

Werkkala vakuuttaa piirin olevan tehokas ja soveltuvan erittäin hyvin pelikäyttöön.

Tabletin muita ominaisuuksia ovat 10,4-tuumainen 2K -näyttö, 8200 milliampeeritunnin akku, 15 watin pikalataus, 8 ja 5 megapikselin kamerat, 3/4 gigatavun keskusmuisti, 32/64 gigan massamuisti ja kalliimmassa mallissa 4g-sim-paikka.

Laite on suunniteltu Suomessa, ja suunnittelua on vetänyt Mika Mahonen. Hän kertoo yhden tärkeän suunnittelukriteerin olleen, että laite ikääntyy näyttävästi.

Edellinen Nokia-nimeä kantanut tabletti on Android-laite Nokia N1, joka suunniteltiin Microsoftin ostettua Nokian matkapuhelintoiminnot. Sitä ei kuitenkaan tuotu laajasti markkinoille.

Sitä ennen Nokia julkaisi epäonnistuneeseen Windows RT -käyttöjärjestelmään perustuneen Lumia 2520 -tabletin vuonna 2013.

Nokia kehitteli myös tabletin ennen iPadia vuonna 2001. Sitä ei koskaan tuotu markkinoille.

