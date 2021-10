Tiedostot ja kansiot eivät enää näy modernien puhelimien ja tietokoneiden käyttäjille. Vanhan käyttölogiikan hämärtyminen jakaa mielipiteitä.

IS Digitoday kirjoitti siitä, miten tietokoneella (ja puhelimilla) olevien tiedostojen ja kansioiden toimintalogiikka ei ole nykyisin tuttu läheskään kaikille nuorille.

Kun laitteita on muutettu helppokäyttöisempään suuntaan, niitä on helppo käyttää siten ettei ”konepellin alla” tapahtuvasta tietojen järjestelemisestä tarvitse olla tietoa.

Lue lisää: Nuoret eivät enää ymmärrä perus­asiaa, joka tieto­koneen käyttäjän oli aiemmin pakko tietää

Aihe herätti runsaasti keskustelua IS:n lukijoiden keskuudessa.

– Kun laitteet tulevat liian yksinkertaisiksi käyttää, katoaa perusosaaminen. Onhan tämä nähty vaikkapa valokuvauksessa tai auton ajotaidossa, Suhari analysoi.

– Taustalla on oikeastaan isompi muutos tiedostolähtöisestä ajattelutavasta sovelluslähtöiseen tapaan. Enää ei mennä etsimään resurssienhallinnan (tai vastaavan ohjelman) kautta tiedostoa ja avata sitä valitulla ohjelmalla. Sen sijaan avataan sovellus ja sovellus tallentaa tietonsa johonkin pilveen, tietokantaan tai paikalliseen tiedostojärjestelmään. Tiedoston käsite jää tällöin tarpeettomaksi ja käyttäjiltä myös helposti hämärtyy missä tieto fyysisesti on tallennettuna, Si selitti.

– Nuoriso alkaa siis olla vanhusten tasolla, jotka eivät ole tietokonetta nuoruudessaan omistaneet, mutta yhteiskunta on pakottanut siihen, koska mitään tärkeitä asioita ei pysty hoitamaan ilman tietokoneita. Alkuaikoina tietokoneen käyttö lähti siitä liikkeelle, että tiedostoja osataan ladata ja tallentaa, kun kiintolevyt tulivat, niin piti osata luoda kansioita, koska ei ollut pahemmin graafisia käyttöliittymiä käyttöjärjestelmissä. Nykyään käyttöjärjestelmien kehittäjät yrittävät piilottaa toimintoja ja tehdä yksinkertaisten asioiden tekemisestä todella vaikeaa. Ei ole mikään ihme, jos ihmisten kyky käyttää tietokoneita hämärtyy, koska käyttöjärjestelmän luoja on siihen itse osasyyllinen ja se on johtanut siihen, että edes yliopiston opiskelijat eivät osaa käyttää tietokonetta, kirjoitti Arto M.

Töissä aivan normaali ilmiö, että nuoret kesätyöntekijät "kadottavat mystisesti" tiedostoja. Ne vaan tökkäävät ”tallenna” katsomatta, mihin tallennus on asetettu ja sitten sitä filettä ei löydy mistään. Kun se vielä unohtuu nimetä, niin tukihenkilö hakee sitä milloin mistäkin ja aikaa kuluu. Eihän ne sitä tahallaan tee, vaan siksi, että asiaa ei ole niille opetettu koskaan. – Pertsa ilman Kilua

– Miksi pitäisi edes osata? Puhelimella ja tabletilla hoituu kaikki, jopa Teamsin saa puhelimeen, Mk kysyi.

– Miksi pitäisi osata käyttää perinteistä tietokonetta? Opettelin käyttämään yläasteella Windows-konetta, mutta en ole tähänkään päivään mennessä tarvinnut sitä taitoa missään. En edes tiedä millainen Windows nykyään on, Banzain komppasi.

– Vuoden 2010 jälkeen tämä alkoikin näkyä. […] Suurimmalla osalla ohjelmointia opiskelevista ei ole mitään käsitystä mm. funktioista ja koodi on massiivista pullamössöä kirjoitusvirheiden kanssa. Kun jäi se kotimaisen kielen opiskelukin vähän niin ja näin, totesi Arkkienkeli.

– Ei vain nuorten ongelma. Tunnen vanhempia henkilöitä, joilla on ollut tietokone kotona (ja töissäkin) yli 20 vuotta ja perusasiat ovat edelleen hukassa. Pankkiasiat, netissä pörräily ja sähköposti sujuu jotenkin. Esimerkiksi kuvan tallentaminen sähköpostista tietokoneelle ei onnistu tai kuvat tallennetaan siihen kansioon, jota ohjelma tallennettaessa tarjoaa. Ei osata hyödyntää levytilaa / resurssienhallintaa, sanoi laakerkvisti.

– Tässä varmaankin tapahtunut polarisoitumista nuorten keskuudessa. Osa osaa tosi hyvin käyttää kaikenlaisia ohjelmia kun taas osa ei edes tiedä mikä on Excel, esimerkiksi lukiossa olen tämän huomannut, Asialinjallain totesi.

Tämä oli hyvä uutinen! Päästään vanhoista jääristä, jotka vieläkin vannoo kansioiden ja tiedostojen nimeen. Ytimessä on käyttäjä ja pääsy oikeaan tietoon. Se missä muodossa se tieto on, on merkityksetöntä. Aina ollut ja tulee aina olemaan. – ATK-asiantuntija

– Uusissa Windowseissa on ollut välillä epäselvää, mikä kansio on (vain) koneella ja mikä pilvessä. Muuten kansiot ovat vain yksi mahdollinen järjestelytapa. Erilaiset ”tagit” periaatteessa toinen. Kansiot ovat niin keskeisiä ohjelmoinnissa vielä, että hyvä olisi hallita, Pysyvä nimimerkki totesi.

– Onneksi enää ei tarvitse viritellä autoexec.bat- ja config.sys-tiedostoja, jotta koneen saa toimimaan oikein ja jokainen käynnistyksessä ajettava ajuri saa oikeat keskeytykset. No aikansa kutakin, nimimerkki Pahoin pelkään iloitsi.