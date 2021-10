40 euron peli on tarjolla ilmaiseksi, jos haet sen Epicistä.

Strategiaeepos Europa Universalis IV on maksuton Epic Games Store -pelikaupan käyttäjille. Jos sinulla on käyttäjätili, voit lunastaa pelin ilmaiseksi torstaihin 7. lokakuuta kello 18 mennessä. Kilpailevassa Steam-kaupassa peli maksaa normaalisti 40 euroa.

Pelissä otat valtiojohtajan roolin ja lähdet valloittamaan maailmaa kaupan, diplomatian tai sodankäynnin voimin. EU IV kattaa useita vuosisatoja todellisesta historiasta, mutta antaa pelaajan myös luoda oman polkunsa näissä puitteissa. Peli sijoittuu vuosiin 1444–1821, joten voit esimerkiksi valloittaa Euroopan Ruotsi–Suomen valtaistuimelta.

Vaikka peli julkaistiin jo vuonna 2013, se on edelleen sarjansa viimeisin osa ja sitä pidetään yhtenä lajityyppinsä huipuista. Peli nauttii suurta arvostusta pelaajien keskuudessa. Steamissa pelillä on keskimäärin erittäin myönteiset arviot. Metacritic-arvostelupalvelussa EU IV on saanut poikkeuksellisen korkeat pisteet. Sekä ammattiarvostelijat että pelaajat ovat pitäneet pelistä paljon.

Tähän väliin lienee myös varoitus paikallaan: peli on hurja aikarosvo. Siihen hurahtaneet saattavat myös alkaa himoita peliin tehtyjä 34:ää laajennusta.

Pelille on julkaistu myös useita ilmaisia ja epävirallisia lisäyksiä eli niin sanottuja modeja. On epäselvää, kuinka hyvin niitä tulee saataville pelin Epic-versioon. Kilpailevassa Steamissa modeja voi ladata peliin suoraan.

Erikoisesti Epicin pelin sivulla mainostetaan Steam Workshopia modien lähteenä. Kenties kyseessä on virhe, sillä pelin kuvausteksti on (ilmeisesti) kopioitu Steamista.

Epicin ilmaisherkkua tarjotaan Windowsin lisäksi myös Mac-käyttäjille. Linuxia Epicin kauppa ei ainakaan toistaiseksi tue toisin kuin Steam.

Pelin Pegi-ikäraja on 12 vuotta.