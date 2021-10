Tässä neljä huippupeliä: Mukana mestariteos, joka ennakoi korona-ajan ja soittaa Apocalypticaa

Videopelien julkaisutahti on kiihkeää loppuvuodesta. IS valitsi uutuuspeleistä tarjolle neljä helmeä.

Lokakuun pelitärpit ovat poikkeuksellisen hyvätasoisia, sillä viime aikoina on nähty todella hyviä julkistuksia. Valitsemiimme helmiin kuuluu monipuolinen toimintaseikkailu, rokkarin tekemän tasoloikka ja kiihkeä mikropelikokoelma. Lopuksi PS4:n upea scifiseikkailu siirtyy vaikuttavasti PS5:lle.

Lost Judgment

Yksityisetsivä selvittää surullista kiusaamisjuttua jännittävässä toimintaseikkailussa Lost Judgment. Koulun ohella Tokion ja Jokohaman vilkkaat kadut tulevat tutuiksi kauan koukuttavan pelin parissa.

(Kehittäjä: Ryu Ga Gotoku Studio. Saatavilla: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Pegi 18.)

Japanilainen toimintaseikkailu Lost Judgment tarttuu vakavaan aiheeseen. Peli käsittelee koulukiusaamista ja sitä, millaisia jälkiä säälimätön nälviminen ja väkivalta jättävät lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Keskiössä on myös vaikenemisenkulttuuri ja sen orastava muutos.

Päähenkilö on tokiolainen yksityisetsivä, joka saapuu Jokohaman yläkouluun selvittämään kiusaamistapausta. Pian vyyhti kasvaa yllättävien juonenkäänteiden kautta viiltäväksi, kymmenien tuntien draamaksi. Tässä on pitkän ja antoisan tv-sarjan tuntua.

Pelaaminenkin kiinnostaa. Elävä ja monipuolinen pakkaus vie perinpohjaisesti japanilaisuuden äärelle. Pelissä muun muassa syödään ravintoloissa, käydään ostoksilla ja pelataan golfia, dartsia ja baseballia. Mukana on myös liuta pelejä kolikkohalleista ja vanhalta Master System -konsolilta.

Lost Judgment huokuu hyvää tunnelmaa ja arvokasta viimeistelyä. Grafiikka on yksityiskohtaista, japanilainen ääninäyttely uskottavaa (vaihtoehtona myös pätevä englanti) ja laaja käsikirjoitus osaa kääntyä koomisiin sivujuoniin oikeilla hetkillä. Kokonaisuus on upea.

The Artful Escape

The Artful Escape tarjoaa tarinallisen pelikokemuksen, johon kuka tahansa voi tarttua. Pelissä liu’utaan kaksiulotteisissa kentissä ja tilutetaan sähkökitaralla sydämen kyllyydestä.

(Beethoven & Dinosaur. Pc, Xbox One, Xbox Series. Pegi 12.)

Tässäpä on kiehtova tapaus. The Artful Escape kertoo nuoresta miehestä, jonka setä oli maailmankuulu folk-laulaja, jota päähenkilö ei kuitenkaan koskaan tavannut.

Musiikki on vienyt mennessään myös veljenpojan, joka näyttää ja kuulostaa erehdyttävästi sedältään. Pienessä kotikylässä hänestä odotetaan seuraavaa folk-neroa ja ylpeydenaihetta.

Mutta mies haluaisi olla jotain aivan muuta. Akustisen kitaran ja hillityn ulkomuodon sijaan sähköskitta ja räväkkyys ovat lähellä sydäntä. Se on kuitenkin pitänyt aina piilottaa. Mutta ei enää.

Alkaa sykähdyttävä matka suoraan tajunnan sisään. Pelissä se saa perinteisen kaksiulotteisen tasohyppelyn muodon. Etenemistä sävytetään ympäristön tutkimisella ja keskusteluilla. Satumaisen kaunis ulkoasu ja leijuva äänimaailma täydentävät tunnelman.

Pelin on suunnitellut australialaisen rock-bändi The Galvatronsin keulahahmo Johnny Galvatron. Inspiraationa ovat toimineet niin Bob Dylan kuin David Bowien toinen minä Ziggy Stardust. Kyseessä on kauttaaltaan vakuuttava päänavaus pelien puolella.

WarioWare: Get It Together!

Uusi WarioWare-peli tarjoaa hupaisia yllätyksiä kerta toisen jälkeen. Tässä pelataan yhtäkkiä pätkä legendaarisesta Super Mario World -pelistä käyttämällä outoa, ilmassa räpylöillä uivaa hahmoa.

(Intelligent Systems, Nintendo. Switch. Pegi 7.)

18-vuotiaan WarioWare-sarjan mainio uutuusosa Get It Together! rakentuu tutulle pohjalle. Tarjolla on tukuittain mikropelejä, joita läpäistään välähdyksenomaisesti peräjälkeen kasvavalla vaikeuskertoimella ja vauhdilla.

Nyt juju ei kuitenkaan ole hallita näitä satoja ja muutaman sekunnin kestäviä mikropelejä suoraan, vaan ohjata hahmoja niiden sisällä.

Hahmoja on parisenkymmentä, ja kaikilla on eri kyvyt. Jotkut lentävät ilmassa, tulittavat sivuille tai juoksevat ja pomppivat. Erikoisempaa osastoa on skeittaava ja jojoa käyttävä poika. Tai heppu, joka ei liiku, vaan laukoo cd-levyjä päästään.

Homma toimii hienosti. Hahmoilla muun muassa puristetaan tahnaa tuubeista, pyöritetään tuulimyllyjä tai nypitään kainalokarvoja antiikinpatsailta. Osa mikropeleistä puolestaan ammentaa hauskasti Nintendon historiasta.

Parasta on moninpeli kahdesta neljälle hengelle. Siinä pelataan samoja sisältöjä, mutta kaoottisuus iskee kasvoille rajummin. Saumattoman yhteistyön saavuttaminen silmänräpäyksessä kavereiden tai perheen kesken tuntuu raivostuttavan ihastuttavalta.

Death Stranding Director’s Cut

Death Stranding oli allekirjoittaneen valinta vuoden 2019 parhaaksi peliksi. Omalaatuinen kokemus siirtyy vahvasti PS5:lle, ja hulppeista maisemmista voi nyt nauttia myös ultra wide -laajakuvassa.

(Kojima Productions. PS5. Pegi 18.)

Scifiseikkailu Death Stranding maalasi synkän tulevaisuuskuvan saapuessaan PS4:lle marraskuussa 2019. Tarinassa ihmiset eivät pääse ulos, välttävät kosketusta ja keskustelevat sähköisesti. Monessa mielessä peli ennakoi korona-aikaa. Kyseessä oli mestariteos.

Director’s Cut -versio tuo pelin PS5:lle lukuisten parannusten ja laajennusten kera. Kauniin kolkon pelin pariin palaaminen tuntuu nykypäivänä surulliselta – mutta toiveikkaalta.

Idea on jakaa postia jylhissä maisemissa ja yhdistää siten kansakunta. Kuormat kasvavat paikoin valtaviksi ja olosuhteet ankariksi. Monesti väärä askel on kohtalokas.

Pointti on, että kaikki vaatii aikaa ja vaivaa. Upeassa luonnossa keskittynyt tarpominen vie syvälle omiin ajatuksiin. Tämä on PS5:n näyttävimpiä pelejä, ja sulavalla ruudunpäivityksellä se myös tuntuu paremmalta.

Tarjolla on uusia varusteita, tehtäviä, kilparata aika-ajoihin ja tarinaosio, jossa ujuttaudutaan sisätiloihin. Lisäksi kuullaan tuoretta, hienoa musiikkia, kuten kotimaista Apocalypticaa.

Erityismaininta vielä PS5:n ohjaimelle. Raskaan rahdin, epätasaisen maaston ja sadepisarat tuntee sormissa tarkan tärinän ja vastaan panevien liipaisinnappien ansiosta.