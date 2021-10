Diablo II: Resurrected on juuri mitä pitää – mutta vanheniko klassikko silti käsiin?

Vuoden 2000 peliklassikon uudelleenlämmittely toimii erinomaisesti, jos siihen osaa suhtautua oikein.

23. syyskuuta julkaistu Diablo II: Resurrected on tuorein lisäys pelinostalgisoinnin pitkässä ketjussa. Ja voi pojat, nostalgiaa se todellakin tarjoaa!

Alkuperäinen, vuonna 2000 julkaistu Diablo II oli syystäkin yksi 2000-luvun suosituimmista peleistä ja oman aikansa ehdoton hitti. Ilta-Sanomat on aiemmin käsitellyt sitä, miksi peli oli niin hyvä kuin oli.

Sitten mennään! Valittavana on seitsemän erilaista sankaria.

Tiivistettynä Diablo 2 on yhden pelaajan hack’n’slash -fantasiamäiske, jossa tuhotaan laumoittain demonisia vihollisia ja kerätään näiltä putoavia esineitä. Myös moninpeli on mahdollista verkon välityksellä. Diablo II: Resurrected sisältää peruspelin lisäksi lisäosa Lord Of Destructionin.

Hyvää

Nostalgia

Uusi, komea graafinen ilme

Vanha kunnon Diablo

Huonoa

Vanha kunnon Diablo

Uusintaversion kaikki välianimaatiot on rakennettu täysin uusiksi. Nyt hahmojen kasvonpiirteistäkin saa kunnolla selvä

Pelitalo Blizzard on onnistunut välttämään aiempien remasterointiyritysten raskaat virheet. Uusintaversio on todella uskollinen alkuperäiselle, mikä on selvästi tietoinen ja myös kunnioitettava valinta. Se on tuo klassikkopelin komeasti vuoteen 2021.

Resurrectediin on toki tehty jonkin verran pelaajan elämää sujuvoittavia muutoksia, esimerkiksi mainio tapa jakaa esineitä omien pelihahmojen välillä sekä vihollisilta putoavan kullan automaattinen poimiminen.

Suurin osa muutoksista kuitenkin koskee sitä, miltä peli näyttää. Muutokset vanhaan verrattuna ovat huimia: luolat, tyrmät, hautakammiot, aavikot ja viidakot heräävät eloon aivan uudella tavalla, sillä lukuisat yksityiskohdat tulevat nyt terävinä verkkokalvoille. Peli myös kuulostaa komealta lukuisine uusine ääniefekteineen.

Nappia painamalla peli vaihtaa alkuperäisiin vuoden 2000 grafiikoihin. Ero on huima.

On myös hauskaa, että vuosikymmenten takaiseen grafiikkakokemukseen pääsee palaamaan vain nappia painamalla. Eihän tämä silloin tällaista pikselimössöä ollut, eihän?

Diablon suola on vihollisilta putoilevien esineiden haaliminen.

Uskollisuus alkuperäiselle on kaksiteräinen miekka. On perusteltua sanoa, että Diablo II ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä ja toiminut näin hyvin.

Pelin perusmekaniikkoihin tai -toiminnallisuuksiin ei ole puututtu, joten niiltä osin se on yhä kuin vuonna 2000 ilmestynyt peli. Siksi se myös tuntuu sellaiselta. Liian moni asia on tehty uudemmissa peleissä niin paljon paremmin.

Esimerkiksi jatkuva klikkailu – yksi asioista, joka teki alkuperäisestä niin hyvän – tuntuu nyt auttamattoman vanhanaikaiselta. Samoin se, että kerrallaan käytössä voi olla vain kaksi eri kykyä, yksi hiiren molemmissa näppäimissä sen sijaan, että niitä kaikkia voisi suoraan käyttää eri näppäimistä.

Valikotkin näyttävät siltä, miltä vuonna 2021 niiden kuvittelisi näyttävän.

Myös pelin sisältö, joka on pitkälti sokkelosta toiseen juoksentelua ja lukemattomien vihollisten murskaamista parempien esineiden toivossa, alkaa puuduttaa nopeasti.

Täytyy myös todeta, että neljänkymmenen euron hintalappu on kohtuullisen suolainen.

Taisteluissa riittää mähinää ja mäiskettä uusista visuaalisista efekteistä puhumattakaan.

Uudestisyntynyt Diablo on ennen kaikkea nostalgiatrippiä parannetuilla grafiikoilla, eikä siitä ole houkuttelemaan uusia pelaajia klassikon pariin.

Mieleen nousee kysymys, että ajoiko aika Diablon ohi?

Ehkä, mutta jos peliin suhtautuu nykypelien näköiseksi ehostettuna yli 20 vuoden takaisena klassikkona – miksi se on mitä ilmeisemmin tarkoitettukin – voi lopputulosta pitää erittäin onnistuneena.