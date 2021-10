”Olen ollut alalla yli 20 vuotta, enkä ole aikaisemmin vastaavaan törmännyt” – puhelin­kaupassa on tilanne päällä

Sirupula leikkaa puhelimien tarjontaa. Kauppiaat vakuuttavat kuitenkin, etteivät puhelimet lopu kesken ja loppuvuodesta nähdään kunnon tarjoukset.

Elektroniikkavalmistajia koetteleva maailmanlaajuinen sirupula näkyy myös Suomessa kauppojen hyllyillä. Joissakin tuoteryhmissä, kuten pelikonsoleissa ja tehokkaissa näytönohjaimissa, tuotteiden saatavuus on todella kehnoa.

Tilanne näkyy kuitenkin myös melkein jokaisen omistaman henkilökohtaisen laitteen, uuden puhelimen saatavuudessa. Niiden saatavuus on kärsinyt, ja joitakin malleja on hyvinkin nihkeästi tarjolla.

– Olen ollut alalla yli 20 vuotta, enkä ole aikaisemmin vastaavaan törmännyt, sanoo Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström.

Powerin myyntipäällikkö Jari Teräväinen kertoo, että tilanne näkyy etenkin 1–3 viikon viiveinä tilatun tavaran toimituksissa.

– Tämä heijastuu ensin isoihin valmistajiin. Kun heillä on pulaa, kysyntä siirtyy pienempiin valmistajiin. Kuitenkin tuntuu siltä, että tällä hetkellä kaikilla on viivettä toimituksissa, Teräväinen sanoo.

Myyjien näkemykset eroavat hieman toisistaan siitä, mihin hintaluokkiin saatavuusongelmat kohdistuvat. Joidenkin mukaan niukkaa on kaikissa tuoteryhmissä, mutta Sandströmin mukaan etenkin keskihintaisissa laitteissa.

– Yleinen 300–400 euron hintaluokka ei ole silloin välttämättä heidän ykköspreferenssinsä, Sandström sanoo.

” Erityisesti edullisimmissa malleissa komponenttipula aiheuttaa suuriakin saatavuusongelmia.

– Erityisesti edullisimmissa malleissa komponenttipula aiheuttaa suuriakin saatavuusongelmia. Tietenkin niiden kappalemääräiset myynnit ovat suurempia, joten vaikutuskin on sinne suurempi, vahvistaa Veikon Koneen tuoteryhmäpäällikkö Jari Ojalehto.

On esitetty myös sellaisia arveluja, että jotkut valmistajat ohjaavat rajalliset sirumääränsä isompaa myyntikatetta tuoviin kalliimpiin malleihin.

Puhelinvalmistajat tuovat nyt tarjolle aiempaa vähemmän mallisarjoja ja niiden elinkaaret saattavat jäädä tavallista lyhyemmäksi. Puutteet iskevät suuriin valmistajiin hieman laajemmin kuin pieniin.

Kuulokkeiden kysyntä on kovaa. Tämä saattaa näkyä mobiilikaiuttimien heikkona saatavuutena, sillä valmistajat ohjaavat sirunsa hyvin myyviin kuulokkeisiin.

Elisan kuluttajalaitteiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama kertoo, että tilanne ei näy laskevana myyntinä. Operaattori on satsannut hyvin tarjolla oleviin malleihin, ja tavaran ollessa loppu asiakkaille on tarjottu vaihtoehtoisia puhelimia.

Kauppiaiden näkemykset kehityksen suunnasta eroavat toisistaan. Gigantin Sandström on varovaisen optimistinen tilanteen paranemisesta. DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko sen sijaan sanoo, että tilanne saattaa jopa huonontua. Varmaa on vain epävarmuus.

– Tilanne on jopa nyt hivenen parempi, kuin mitä se on ollut syksyllä. Suurin sesonki on vasta edessä, sillä tavaraa liikkuu etenkin viimeisellä vuosineljänneksellä, Powerin Teräväinen sanoo.

Kauppiaat joutuvat ennakoimaan tilauksiaan aiempaa enemmän ja he ovat varautuneet tilanteeseen tavallista suuremmilla varastoilla. Jos arvaukset kysynnästä eivät mene kohdalleen, toimituksiin tulee viiveitä.

DNA:n Aavikon mukaan puhelinpulaa ei ole kuitenkaan odotettavissa.

– Käytännössä se menee niin, että mallistot kapenevat ja sillä tavoin saadaan tarjontaa. Ennakoitavuus on kuitenkin hankalaa, Aavikko sanoo.

Suurin osa Suomen puhelinmyynnistä on korvausostoja, eli toimiva vanha malli vaihdetaan uuteen. Vaihtovälit saattavat pidentyä, mutta rikkoutuneiden puhelimien tilalle saa varmasti uusia jatkossakin.

Televisioita myydään ja markkinoidaan paljon, mutta sirupulan vuoksi niissäkin on saatavuusongelmia.

Sirupula koskee koko kodinelektroniikan kauppaa. Saatavuusongelmista kärsivät myös muun muassa tietokoneet, robotti-imurit, uunit, televisiot ja mobiilikaiuttimet. Jälkimmäisten tapauksessa syy on siinä, että valmistajat käyttävät sirujaan hyvin myyvissä kuulokkeissa.

– Pienempien tuotekategorioiden osalta tilaus- ja toimitusajat ovat pidentyneet eli sitovat tilaukset pitää tehdä selvästi aiemmin, jotta valmistajat saavat enemmän aikaa varautua tilattuihin toimituksiin. Olemme myös ennakoineet koko vuoden aikana mahdollista saatavuuspulaa pitämällä normaalista korkeampia varaston arvoja, Telian laiteliiketoiminnan johtaja Markku Saranpää kertoo.

Tilanne on ehtinyt herättää levottomuutta siitä, miten käy vuoden ykkösmyyntipäivän Black Fridayn. 26.11. järjestettävään myyntipäivään on runsaat kaksi kuukautta.

Kauppiaat ovat tehneet tilauksensa, mutta niiden toteutumisaste on vielä hämärän peitossa. Tilauksia on tehty myös poikkeuksellisen hyvissä ajoin.

– Tavallisesti Black Friday -tavarat ovat saapuneet varastoon marraskuun alkupuolella. Nyt meillä on osa tarjoustuotteista jo varastossa, kertoo Powerin Teräväinen.

Yhdestä asiasta kauppiaat ovat yksimielisiä: Vaikka tuote-erät saattavat olla tavallista pienempiä Black Fridayna, tarjousten pitäisi olla hyviä. Tiukka kilpailu pitää hinnat kurissa niukkuuden aikanakin.

” Jos meillä on myynnissä tiettyä tuotetta 1000 kappaletta, sen verran myös toimitamme.

– Viiveitä saattaa näkyä. Jos meillä on myynnissä tiettyä tuotetta 1000 kappaletta, sen verran myös toimitamme. Jos toimitus ei ole perjantaina, se tulee mahdollisimman pian sen jälkeen, Teräväinen sanoo.

– Kilpailu on kovaa, joten kuluttaja voi olla turvallisin mielin. Meidän alalla hinnat eivät pääse nousemaan, Sandström sanoo.

Elisan Valkama huomauttaa, että sirupulan lisäksi hintoihin vaikuttavat muutkin asiat.

– Viime aikoina kustannusten nousua on näkynyt paljolti rahtikustannuksissa. Ja voi toki olla, että mikäli komponenttipula jatkuu pitkään, se tulee vaikuttamaan myös jollain tasolla kodin elektroniikan hintatasoihin. Aika näyttää, Elisan Valkama sanoo.