Uudella sukupolvella näyttää olevan vaikeuksia ymmärtää tietojenkäsittelyn perustermejä, The Verge kirjoittaa.

Eri opettajat ovat Yhdysvalloissa kohdanneet uuden sukupolvien välisen kuilun. The Verge -uutispalvelun mukaan monet yliopistoikäiset opiskelijat eivät enää tiedä, mikä on tiedosto tai hakemisto eli kansio.

– Minulla on tapana ajatella, että asia elää tietyssä kansiossa. Se elää yhdessä paikassa ja minun on mentävä siihen kansioon löytääkseni sen. He näkevät sen yhtenä ämpärinä ja kaikki on siinä ämpärissä, astrofyysikko Catherine Garland selitti tilannetta The Vergelle.

Muutos ei sinänsä ole välttämättä huono asia. Sitä voi selittää Googlen ja muiden hakutyökalujen nopea kehittyminen yhdessä pilvitallennuspalvelujen, kuten Google Drive tai Microsoft OneDrive, nousun kanssa. Lopputuloksena ei usein ole enää tarpeellista tietää, missä ja millä tavalla tiedostot ja kansiot sijaitsevat, koska ne löytyvät yksinkertaisesti hakemalla.

Mutta mitä ne siis ovat? Tiedosto on tietokoneen luettavissa oleva joukko ykkösiä ja nollia, joka voi olla konkreettisessa muodossaan esimerkiksi tekstiasiakirja, musiikkikappale, kuva, video tai käyttäjän hyödynnettävissä oleva ohjelma.

Kansio, eli hakemisto puolestaan on laari, jollaisiin esimerkiksi tietokoneohjelman eri tiedostot sijoitetaan. Yhdessä hakemistossa voi olla paljon tiedostoja. Ajattele vaikka perinteistä koulun repussa kulkevaa kansiota (hakemisto), jossa on koulutöihin liittyviä papereita (tiedosto).

Yhdessä laitteen kansiossa voi olla useita alikansioita, joissa kussakin on omat tiedostonsa.

Yksinkertainen esimerkki on tämä: Kun otat puhelimellasi valokuvan, siitä syntyy tiedosto. Tämä kuvatiedosto puolestaan elää puhelimesi pysyvässä muistissa ja löydät sen jostakin kansiosta, kun kytket puhelimen tietokoneeseen ja katsot puhelimen hakemistorakennetta vaikkapa Windowsin Resurssienhallinta-työkalulla.

Muutos on ollut suuri. Etenkin pc-tietokoneiden käyttäjät vuosituhannen vaihteen molemmin puolin tottuivat ajattelemaan ja ryhmittelemään työnsä hakemisto-tiedosto-ajattelun mukaisesti. Töihin liittyvä tiedosto saattoi sijaita tietokoneella vaikkapa itse luodun omat\tyo\1995\ -nimisen hakemistopolun päässä.

On vaikea arvioida, miten paljon esimerkiksi maittain vaihteleva koulun tietotekniikkaopetus voi vaikuttaa lasten ymmärrykseen asiasta. Esimerkiksi allekirjoittanut ei ole huomannut samanlaista tilannetta oman peruskouluikäisen jälkikasvunsa tietokoneiden käyttöä katsellessa.