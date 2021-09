Yhdysvaltalainen hiilivoimala on nyt bitcoin-louhijan omistuksessa. Firma kehuu hyötyään ympäristölle.

Krypto- eli virtuaalivaluuttojen valmistajat tarvitsevat paljon sähköä toimiakseen. Techspotin mukaan yksi tällainen yritys Stronghold Digital Mining ratkaisi ongelman ostamalla kokonaisen voimalaitoksen Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa. Kyseessä on taloudelliseen ahdinkoon joutunut Scrubgrassin hiilivoimala.

Tällä hetkellä laitos tuottaa tarpeeksi sähköä 1800 bitcoinia takovalle tietokoneelle, mutta tarkoitus on kasvattaa määrä 20 000 tietokoneeseen vuoteen 2022 mennessä.

Hiilen polttamisesta syntyy paljon kasvihuonepäästöjä, mutta Stronghold väittää silti toimintansa olevan ympäristölle edullista. Tämä johtuu siitä, että polttoon käytetään hiilen kaivamisesta yli jäänyttä joutohiiltä, joka voi pilata maaperää. Stronghold pyrkii vapauttamaan joutohiilen valtaamaa maata takaisin osavaltiolle.

Mashable-uutispalvelun mukaan Stronghold on lisäämässä hiilen polttoaan. Yhtiö osti elokuussa Pennsylvaniassa toisen voimalaitoksen ja aikoo laajentua vielä kolmanteenkin.

Virtuaalisen valuutan bitcoinin valmistus tapahtuu käytännössä suorittamalla raskasta laskentaa tietokoneilla. Strongholdin tapauksessa laskenta eli louhinta tapahtuu rahtikonteissa voimalaitoksen vieressä. Louhinta kuluttaa huiman määrän sähköä. Kesällä arvioitiin, että bitcoiniin globaalisti käytetty sähkö vastaa jo koko Ruotsin sähkönkulutusta.

Suuri osa louhinnasta tähän asti on tapahtunut Kiinassa, missä siihen on usein käytetty likaista energiaa. Kuitenkin viime viikolla Kiina luokitteli bitcoinin ja kaikki muutkin kryptovaluutat laittomiksi yhdessä niihin liittyvän toiminnan kanssa.

Kiinan hallitus linjasi myös, että kryptovaluuttojen louhinta on saatava loppumaan ensi tilassa muun muassa päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Bitcoinin louhintaan on houkutellut mahdollisuus rikastua, sillä valuutan arvo on välillä noussut niin paljon, että verrattain pienellä alkusijoituksella vuosia sitten on voinut myöhemmin tienata jopa miljoonia.

Valuuttaa kuitenkin leimaa epävakaus, ja kurssiheilahtelut ovat voimakkaita. Siinä on potentiaalia myös menettää paljon rahaa.

Tilanne on omiaan synnyttämään varsin erilaisia näkemyksiä bitcoinin tulevaisuudesta. Esimerkiksi viime kesäkuussa talousmatemaatikko Nassim Taleb kyseenalaisti koko bitcoinin perustan ja leimasi valuutan arvon olevan täysi nolla.

Toisaalta aiemmin syyskuussa brittipankki Standard Chartered arvioi, että bitcoinista voi tulla hallitseva vertaismaksutapa tulevaisuudessa, kun käteistä ei enää juuri käytetä.

– Odotamme bitcoinin ponkaisevan noin 100 000 dollariin tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa, pankin kryptovaluuttayksikön johtaja Geoffrey Kendrick sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Tällä hetkellä yhden bitcoinin arvo on noin 38 000 euroa.