Ota talteen: Ylistetty pulmapeli ilmaiseksi

Lunasta The Escapists, jos käytät Epicin pelikauppaa.

Nyt olisi tarjolla ilmaista vankilapakoa tarkoituksellisesti vanhahtavilla grafiikoilla höystettynä. Kyseessä on vuonna 2015 julkaistu The Escapists, jossa pelaajan tehtävänä on salaa suunnitella ja toteuttaa vankilapako samalla vankilan rutiineja noudattaen.

Pelaaja voi esimerkiksi käynnistää mellakan, kaivaa tunnelia tai varastaa vartijan univormun. Erilaisia tavaroita voi valmistaa ja yhdistää pakonsa tueksi. Pelistä pidetään paljon kilpailevassa Steam-kaupassa, jossa pelaajat ovat antaneet pelille keskimäärin erittäin myönteiset arviot.

The Escapistin voi lunastaa ilmaiseksi Windows-tietokoneelle torstaihin 30. syyskuuta kello 18 mennessä. Pelin pegi-ikäraja on 7 vuotta. Tarvitset pelaamiseen ilmaisen Epicin käyttäjätilin ja ilmaisen asiakasohjelmiston tietokoneelle.

Epicin pelikaupan pystyttäminen vuoden 2018 lopussa on luonut jossain määrin kiilaa pelaajien välille. Osa vannoo edelleen vain Valven johtavan Steam-kaupan nimiin.

Voidaan sanoa, että kilpailun lisääntyminen on hyväksi pelaajille, mutta monia on ärsyttänyt Epicin kaupan puutteellinen toiminnallisuus Steamiin verrattuna ja se, että pelikokoelma uhkaa hajaantua entistä useamman käynnistysohjelman taakse. Sekä Steam että Epic edellyttävät oman ohjelmistonsa asentamista tietokoneelle pelien käynnistämiseksi.

Toisaalta voi olla hyväkin, että kaikki pelit eivät ole samassa digitaalisessa laarissa. Mikään ei verkossa ole varmaa, eikä Steam tai Epic välttämättä ole aina tai ikuisesti saatavilla. Lisäksi Epicin toiminnallisuus on ajan mittaan parantunut, ja esimerkiksi pelitilanteen pilvitallennukset ovat yleistyneet.