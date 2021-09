IPhonen ounastellaan hylkäävän fyysisen liittimen EU:n uuden ehdotuksen kiertämiseksi.

Applella voi olla ässä hihassaan Euroopan unionin orastavan latauspakon kiertämiseksi, The Verge kertoo. Euroopan komission torstaisen esityksen mukaan mobiililaiitteet, eli esimerkiksi puhelimet, tabletit ja kuulokkeet pakotettaisiin käyttämään yhteistä usb-c-liitäntää niiden lataamiseksi. Laturit myös myytäisiin laitteista erillään.

Pakon uskotaan vaikuttavan Appleen enemmän kuin muihin valmistajiin. Android-laitteissa yleistynyt usb-c ei ole löytänyt tietään iPhoneen, jossa Apple käyttää omaa Lightning-liitäntäänsä.

Epäilys on, että usb-c::hen siirtymisen sijaanApple loikkaa suoraan vailla liitäntää olevaan iPhoneen, joka nojaa pelkästään langattomaan lataamiseen. EU:n lakiesitys ei koske lainkaan langatonta lataamista. Sellaisen laitteen ei tarvitsisi ottaa usb-c:tä käyttöön tulossa olevista määräyksistä huolimatta.

Huhuja iPhonesta ilman fyysisiä liitäntöjä on liikkunut jo pitkään. Luotettu Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo ennakoi aiemmin tänä vuonna, että mikäli Apple hylkäisi Lightning-liitännän, voisi se hylätä liittimet kokonaan ja käyttää langatonta MagSafe-lataustaan usb-c:n sijaan.

EU:n yritykset latauksen yhtenäistämiseksi ovat jatkuneet jo yli vuosikymmenen ajan. EU-parlamentti äänesti viime vuonna koko EU-alueen kattavasta usb-laturipakosta. Perusteet olivat ympäristösyyt sekä käyttäjäystävällisyys. EU odottaa muutoksen säästävän kuluttajille 250 miljoonaa euroa vuodessa.

EU:n sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton viittasi torstaina ällöttävän näkyyn, jossa ihmiset tappelevat useiden erilaisten latauskaapeleiden kanssa.

– Minun tehtäväni on tappaa näitä merikäärmeitä aina kun pystyn, Breton ilmaisi asian.

Apple on koko ajan vastustanut äänekkäästi EU:n aikomuksia. Niin se tekee nytkin, uutistoimisto Reuters raportoi. Yhtiö reagoi komission esitykseen ilmaisemalla huolensa ”ankarasta sääntelystä”, joka yhtiön mukaan ”uhkaa innovaatiota ja vahingoittaa kuluttajia”.

Mitään ei kuitenkaan tapahdu nopeasti. Komission ehdotus pitää käsitellä EU:n jäsenmaissa ja unionin lainsäätäjien kabineteissa, minkä jälkeen yrityksillä on kaksi vuotta aikaa tehdä vaaditut muutokset laitteisiinsa.

On epäselvää, miten pitkällä Apple on entistä nopeamman langattoman latauksen kehittämisessä. Kilpailijoista etenkin Xiaomi on keulinut langattomalla latauksella hehkuttaen jopa 80 watin latausta, jolla tyhjä 4000 mAh:n akku täyttyy mainospuheen mukaan 19 minuutissa.

