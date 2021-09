Steam-pelaajat voivat napata talteen ilmaiseksi Jagged Alliance Gold Editionin ja Titan Quest Anniversary Editionin.

Pelijulkaisija THQ juhlii parhaillaan 10-vuotissyntymäpäiviään. Juhlan kunniaksi THQ Nordiq tarjoaa ilmaiseksi kahta kulttisuosiota nauttivaa peliä pc-pelaajille Steamissa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Pelit-lehti.

Ensimmäinen peleistä on vuonna 1994 julkaistu Jagged Alliance. Kyseessä on vuoropohjainen taktiikkapeli, jossa kerätään ja varustellaan mahdollisimman monipuolinen ja kykenevä palkkasoturijoukko ja lähdetään päiväntasaajalle kaatamaan diktaattoria keinoin, jotka eivät kestä päivänvaloa.

Peli sai erinomaiset arviot jo ilmestyessään ja nauttii yhä suurta suosiota. Valittavissa on 60 erilaista pelihahmoa, joista moniin pelaajat ovat historian aikana vahvasti kiintyneet.

Klassikon arvoa on syönyt vain sen edeltäjäänsä parempana pidetty jatko-osa Jagged Alliance 2. Pelin pegi-ikäraja on 12 vuotta. Nyt tarjolla on pelin kultaversio, joka sisältää Jagged Alliance: Deadly Games -lisäosan.

Peli on saatavissa sekä Windowsille että Macille.

Titan Quest on toimintaroolipeli. Miekka viuhuu, ja loitsut lentävät.

Toinen THQ:n tarjoama peli on niin ikään pelaajien suosiota nauttiva Titan Quest Anniversary Edition. Se niputtaa yhteen vuonna 2006 ilmestyneen Titan Quest -emopelin ja Immortal Throne -lisäosan. Lajityyppi on toimintaroolipeli – tarkemmin sanottuna ahkeraan miekanheilutukseen perustuva hack’n’slash, jota voi pelata kaverin kanssa niin vastakkain kuin samalla puolella.

Myös Titan Questin pegi-ikäraja on 12 vuotta. Se on saatavilla vain Windowsille.

Pelit ovat tarjolla 23.9. klo 20 saakka. Jos ehdit lunastaa ne sitä ennen, pelit saa pitää. Tarjous voi kuitenkin päättyä jo aikaisemmin. Steamin mukaan tarjous on voimassa ”niin kauan kuin tavaraa riittää”, eli lisenssiavaimia voi olla saatavilla rajoitettu määrä.

Pelit voi lunastaa Steam-tunnuksellaan verkkoselaimessa, mutta niiden pelaamiseen tarvitaan ilmainen tietokoneelle asennettava Steam-sovellus.