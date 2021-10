Ihmisiltä internetissä varastettujen tietojen myynti on siirtynyt Telegramiin, Financial Times kertoo.

Telegram-pikaviestin on suorastaan räjähtänyt kyberrikollisten kohtaamispaikkana, tietoturvayhtiö Cyberint ja talouslehti Financial Times selvittivät maksumuurin takana. Äskettäin yhteensä miljardi latausta kerännyt sovellus toimii yhä useammin korvikkeena perinteisille verkon pimeille kujille, joilla jaetaan ja myydään esimerkiksi varastettuja tietoja tai murtotyökaluja.

Cyberint on viime aikoina havainnut yli sadan prosentin kasvua Telegramin rikollisessa käytössä. Joillakin Telegramin rikolliskanavilla on kymmeniä tuhansia tilaajia, ja kanavilla on myyty sadoin tuhansin esimerkiksi Googlen tai vaikka Minecraft-videopelin kirjautumistietoja. Konnia houkuttelee paitsi Telegramin salaus, myös sovelluksen helppous erikoistyökaluja vaativaan darkwebiin verrattuna.

Lisäksi Telegramin moderointi eli sisällön valvonta koetaan verrattain kevyeksi samaan aikaan, kun WhatsAppin salatut viestit paljastavaa moderointia on puitu julkisuudessa sitäkin tarkemmin. Telegram vastasi FT:lle poistavansa luvatta jaettua henkilökohtaista tietoa ja hävittävänsä päivittäin yli 10 000 julkista yhteisöä käyttöehtojen rikkomisen takia.

Havainnot Telegramin roolista rikollisten keskuudessa eivät ole täysin uusia. Esimerkiksi tietoturvayhtiö Check Point huomautti keväällä, että pikaviestin toimii yhä useammin kanavana haittaohjelmien syöttämiseksi organisaatioihin.

Äskettäin Check Point myös kertoi, että Telegramissa käydään kauppaa väärennetyillä koronarokotustodistuksilla. Niitä saa ostettua myös Suomeen, joskin se ei tarkoita, että niin tulisi missään tapauksessa tehdä.