Yksi muutos saa monet estämään Windows 11 -päivityksen: ”Tämä ei ole Mac”

Windows 11:n eniten toivottu ominaisuus on tehtäväpalkin sijainnin vaihtaminen, Neowin kertoo.

Tehtäväpalkki on se osa Windowsin käyttöliittymää, jossa aloituspainikkeen lisäksi näkyy esimerkiksi sovellusten pikakuvakkeita, kellonaika ja päivämäärä.

Pian saapuva Windows 11 ei ole kaikilta osin parannus verrattuna nykyiseen Windows 10:een. Neowin-uutispalvelun mukaan eniten närää aiheuttaa jo kuukausia arvosteltu päätös tehtäväpalkin lukitsemisesta näytön alalaitaan.

Windows 10:ssä tehtäväpalkin voi siirtää mille tahansa näytön reunalle, mutta Windows 11:ssä se voi ainakin toistaiseksi sijaita vain alareunassa. Pyyntö mahdollisuuden palauttamiseksi on kerännyt Microsoftin Windows Insider -testaajille varaamassa Feedback Hubissa jo 20 000 tukiääntä. Osa käyttäjistä sanoo, etteivät aio päivittää Windows 11:een, koska tehtäväpalkin sijainnin vaihtaminen on heille keskeinen ominaisuus päivittäisen työnteon kannalta.

– Mitä tämä on, et voi siirtää tehtäväpalkkia sinulle parempaan paikkaan, tämä ei ole Mac, tuohahtaa yksi käyttäjä Feedback Hubissa.

Kommentti on sikäli hassu, että Applen Mac-tietokoneiden macOS-käyttöjärjestelmässä tehtäväpalkin vastine Dock on mahdollista siirtää näytön vasempaan tai oikeaan reunaan.

Microsoft on antanut vain yleisluontoisen vastauksen, jonka mukaan Windows 11:n ominaisuuksia arvioidaan palautteen perusteella. Muitakin kiisteltyjä muutoksia on luvassa. Microsoft on muun muassa ollut vaikeuttamassa nettiselaimen vaihtamista Windows 11:ssa.

Windows 11 tulee saataville ensi kuussa tiistaina 5. lokakuuta. Samana päivänä käyttäjille aletaan tarjota ilmaista päivitystä latauksen muodossa ensimmäisiin Windows 10:llä varustettuihin tietokoneisiin sekä aletaan myydä uudella käyttöjärjestelmällä varustettuja pc-tietokoneita.