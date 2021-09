Virhe koskettaa pelkästään Porin seudulla satoja ihmisiä, Yle uutisoi.

Koronatodistuksia on kirjattu väärin terveystietojen katsomiseen tarkoitettuun Omakanta-palveluun ympäri maata, Yle kertoo. Pelkästään Porin perusturvan alueella virheet koskevat satoja ihmisiä. Näissä tapauksissa tieto saaduista rokotuksista puuttuu, ja korjauspyyntöjä tulee viikoittain kymmeniä. Oma tilanne kannattaa tarkistaa ajoissa, jos on esimerkiksi lähdössä ulkomaanmatkalle.

Tietojen korjauskäytännöt vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti. Porin perusturvan alueella voi käyttää sähköistä virheenilmoituslomaketta tietojensa oikomiseksi. Osa virheistä korjataan automaattisesti, eikä kansalaisen tarvitse ottaa yhteyttä, jos todistukselle ei ole kiirettä. Jos on, voi soitto koronarokotusten ajanvarausnumeroon olla paikallaan.

Omakanta on Kelan sähköinen verkkopalvelu, johon muun muassa todistus koronarokotuksen ottamisesta kirjataan. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa kanava todistuksen hankkimiseen. Kansalaisen on myös mahdollista saada todistus kansallisesta tulostuspalvelusta, mutta ainakaan vielä syyskuun alkupuolella se ei ollut kaikkien saatavilla.

Kolmas vaihtoehto on ollut terveydenhuollon kirjoittama muu todistus, jossa on vastaavat tiedot kuin EU:n koronatodistuksessa. Useissa EU-maissa vaaditaan kuitenkin nyt qr-koodilla varustettua todistusta, jolloin tämä vaihtoehtoinen todistus ei kelpaa.

Tilanne on ollut tukala etenkin alaikäisille lapsille ja vanhoille ihmisille, joista osan on ollut todella vaikeaa saada koronatodistusta.

Yle ei maininnut virheen syytä. Heinäkuussa kerrottiin, että täydelliset tiedot otetuista rokotteista eivät näkyneet Omakannassa lähes seitsemällä prosentilla rokotetuista. Se johtui pitkälti terveydenhuollon potilasjärjestelmien erilaisista kirjaustavoista.

Jos todistuksessa näkyvissä tiedoissa on virhe, Kela neuvoo ottamaan yhteyttä siihen terveydenhuollon toimijaan, josta rokotuksen on saanut tai jossa koronatesti on tehty.