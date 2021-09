Instagram vahingoittaa nuoria ja Facebook tietää sen myös itse

Facebookin sisäinen selvitys paljastaa Instagramin ongelmat, joista yhtiö ei ole puhunut julkisesti. Asiasta kirjoittaa The Wall Street Journal.

Facebookilla on käsissään ongelma nimeltä Instagram. The Wall Street Journalin maksullisen artikkelin mukaan yhtiö on selvittänyt sisäisesti, että kuvaviestipalvelu vahingoittaa teinien mielenterveyttä. Esimerkiksi niistä teini-ikäisistä tytöistä, joilla on jo ongelmia kehonkuvansa kanssa, Instagram pahentaa niitä joka kolmannella, yhtiö havaitsi yhdessä selvityksessään. Artikkelia lainaavat esimerkiksi The Verge ja BBC.

Muiden yhtiön havaintojen mukaan itsensä vastenmieliseksi kokevista Instagramin teinikäyttäjistä Yhdysvalloissa ja Britanniassa yli 40 prosenttia sanoi tuntemusten alkaneen Instagramia käyttäessä. Teinit myös syyttävät Instagramia ahdistuksen ja masennuksen lisääntymisestä, mutta kokevat olevansa voimattomia vähentämään sovelluksen käyttöä. Itsetuhoisista ajatuksista kärsivistä teineistä 13 prosenttia Britanniassa ja 6 prosenttia Yhdysvalloissa katsoi tuntemusten alkaneen Instagramista.

Facebook on yrittänyt parantaa tilannetta esimerkiksi kokeilemalla tykkäysten piilottamista. Sillä ei kuitenkaan havaittu olevan paljoa vaikutusta. Yhdysvaltalainen senaattori Richard Blumenthal menee arvostelussaan niinkin pitkälle, että vertaa Facebookia tupakkayhtiöihin. Hänen mukaansa ”Facebook näyttää ottavan oppia suurista tupakkayhtiöistä” kohdentamalla teineille mahdollisesti vaarallisia tuotteita samalla pitäen tutkimustulokset omana tietonaan.

” Lapset ja teinit ovat ainutlaatuisen haavoittuvia verkossa.

Kyseessä on toinen kerta lyhyen ajan sisällä, kun Facebookista paljastuu sen tietoon tulleita, mutta julkisuudelta piilossa pidettyjä ongelmia. Muutama päivä sitten kävi ilmi, että Facebookilla on ainakin 5,8 miljoonaa eliittikäyttäjää sisältösääntöjen rikkomiselta suojeleva järjestelmä.

Facebook on tehnyt Instagramiin viime aikoina muutoksia, joiden on tarkoitus suojella alaikäisiä käyttäjiä. Instagram esimerkiksi pakottaa nyt kertomaan todellisen syntymäpäivän ja tekee uusien alle 16-vuotiaiden käyttäjien tileistä oletuksena yksityisiä. Se tarkoittaa, että heidän julkaisemansa sisällön voivat nähdä vain heidän erikseen hyväksymänsä käyttäjät.

Muutoksista huolimatta uudet paljastukset huolestuttavat lainsäätäjiä Yhdysvalloissa. Senaattori Edward J. Markey kollegoineen vaatii kirjeessään Facebookin toimitusjohtajaa Mark Zuckerbergia hylkäämään suunnitellun Instagramin lapsille suunnatun version.

– Lapset ja teinit ovat ainutlaatuisen haavoittuvia verkossa, ja nämä löydökset maalaavat selvän ja musertavan kuvan Instagramista sovelluksena, joka aiheuttaa merkittäviä uhkia nuorten ihmisten hyvinvoinnille, lainsäätäjät kirjoittavat.

Facebookia arvostellaan myös erillisessä selvityksessä (pdf), jonka taustalla on Center for Countering Digital Hate. Sen mukaan somejätti on tehnyt rahaa teineille kohdistetuilla mainoksilla, joilla myydään vaarallisina pidettyjä pillereitä aborttien perumiseksi.

Business Insiderin mukaan teinit näkivät mainoksia 700 000 kertaa sitten tammikuun 2020. Facebookin mukaan monet selvityksessä löydetyt mainokset on poistettu sääntöjen vastaisina ja jotkut niistä olivat olleet toimettomina jo pitkään.