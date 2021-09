PS5:ssä on uinuva ominaisuus – tulee käyttöön päivityksellä

Jos olet yksi onnekkaista PlayStation 5:n omistajista, konsoliin tulee merkittävä ohjelmistopäivitys.

Sony kertoi julkaisevansa keskiviikkona maailmanlaajuisesti ohjelmistopäivityksen PlayStation 5 -pelikonsoleille. Sen tuoma tärkein muutos koskee tallennustilan laajentamista sekä PS5:ssä että ilman blu-ray-asemaa tarjotussa PS5 Digital Edition -konsolissa.

Kumpaankin on päivityksen myötä mahdollista asentaa erikseen hankittava ja tietyt kriteerit täyttävä m.2-tyypin ssd-asema. Se tarkoittaa siis käytännössä lisää nopeaa tallennustilaa konsolissa valmiiksi olevan aseman kylkiäiseksi.

Lisälevyä voi käyttää esimerkiksi PS4:n ja PS5:n pelien lataamiseen, kopioimiseen ja käynnistämiseen. Ars Technican mukaan kyseessä on huomattava parannus konsolin keväällä saamaan päivitykseen, joka päästi ajamaan edellisen sukupolven pelejä joko tavalliselta kiintolevyltä tai ssd:ltä usb-kaapelilla. Se ei sallinut samaa PS5:n peleille.

Sony varoittaa ostamasta mitä tahansa lisälevyä. Ensin on otettava selvää, että levy on teknisesti ja fyysisiltä mitoiltaan konsolin laajennuspaikkaan sopiva. On myös huolehdittava, että levyn tuottamasta lämmöstä päästään tehokkaasti eroon. Sonylla on levyn valintaa varten erilliset ohjeet.

PS5:n lämmöntuotanto on ollut puheenaiheena viime aikoina. Syynä on konsolin sisuksiin tehty muutos, jossa jäähdytyssiilistä katosi iso osa. On uskottu, että tämä heikentäisi konsolin viilennystä.

Lue lisää: Salaisuus paljastui: Tämän takia PlayStation 5 keveni

Uusien testien valossa näyttää kuitenkin siltä, että PS5 viilenee nyt itse asiassa entistä paremmin. Asiasta kirjoittaa esimerkiksi Gamesradar.

Tuore ohjelmistopäivitys käsittää muitakin uudistuksia. Luvassa on kolmiulotteisen äänen tuki televisioiden sisäänrakennetuille kaiuttimille, mikä on omiaan tekemään konsolin käytöstä ilman kuulokkeita mukavampaa.

Myös esimerkiksi konsolin käyttöliittymään on tulossa muutoksia.

PS5 kilpailee muun muassa Microsoftin uusia Xbox Series -konsoleita vastaan. Konsolit kärsivät muun elektroniikan tavoin maailmaa vaivaavasta sirupulasta. Ostajille se on voinut tarkoittaa pitkiä odotusaikoja ja korkeita hintoja.