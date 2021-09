Säännöt eivät ole kaikille samat Facebookissa, The Wall Street Journal kirjoittaa. Yhtiön mukaan ongelma on tunnistettu.

Suojeltuihin on kuulunut myös Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg.

Yhteisöpalvelu Facebookilla on järjestelmä, joka on suojellut ainakin 5,8 miljoonaa eliittikäyttäjää sisältösääntöjen rikkomisesta aiheutuvilta rangaistuksilta. Asiasta kertoo The Wall Street Journal laajassa artikkelissaan, jota lainaa Business Insider.

Yrityksen XCheck-niminen järjestelmä on suojellut muun muassa sellaisia henkilöitä kuin Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump, hänen poikansa Donald Trump, Jr., senaattori Elizabeth Warren, poliittinen vaikuttaja Candace Owens, Valkoisen talon entinen apulaishenkilöstöpäällikkö Dan Scavino ja Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg. Onpa mukana myös somekoira Doug the Pug.

Osa heistä on immuuneja Facebookin kurinpidolta, toiset taas voivat julkaista sääntöjä rikkovaa sisältöä, jonka Facebookin henkilöstö sitten tarkistaa, jos tarkistaa. Jalkapalloilija Neymar esimerkiksi julkaisi alastonkuvia naisesta, joka syytti tätä raiskauksesta. Kuvat saivat olla kymmenien miljoonien fanien nähtävillä, kunnes Facebook lopulta poisti ne. Kaikkiaan XCheck salli viime vuonna sääntöjä rikkovan sisällön katsomisen ainakin 16,4 miljardia kertaa ennen poistoa.

Zuckerberg aiheutti viime vuonna kohun päättäessään, että silloisen presidentti Trumpin väkivallan ihannoinniksi tulkittu lausahdus ”when the looting starts, the shooting starts” saa jäädä palveluun.

Lue lisää: Facebook saa murskaavaa kritiikkiä – Zuckerberg selittää nyt, miksi ei puutu Trumpin sanomisiin

Nyt esille tulleet tiedot paljastavat, että Facebookin omat työntekijät ovat vastustaneet erityiskohtelun antamista tietyille käyttäjille, ja että Facebook on tunnistanut ongelman sisäisessä selvityksessään vuonna 2019. Myös Facebookin edustaja korostaa WSJ:lle, että yhtiö pyrkii luopumaan erityiskohtelusta. Hän myös väittää, että WSJ:n artikkeli perustuu osin vanhentuneeseen tietoon.

Toisessa ääripäässä ovat tavalliset käyttäjät, joita Facebookin automatiikka sensuroi surutta ja joskus väärin perustein.

Lue myös: Facebook sensuroi koronauutisia, uhrien joukossa Yle – ”Ohjelmistovirhe”