Näetkö tätä nappia? Sitä klikattuasi et tunne Googlea entisekseen

Osa Googlen käyttäjistä on saanut käyttöönsä hakukoneen tumman teeman selaimessa.

Tumma teema eli etenkin yökäyttöön tarkoitettu käyttötila on tarjolla osalle käyttäjiä verkkosivulta käytettävässä Googlen hakukoneessa.

Asiasta kertovan The Next Webin mukaan ominaisuus on tulossa lähiviikkoina kaikille käyttäjille, mutta ilmaisesti kaikilla sitä ei vielä ole.

Osalle käyttäjistä Google on alkanut antaa ilmoitusta teeman julkaisusta ja kehottaa kokeilemaan sitä.

Selainikkunan oikeassa alanurkassa on asetusnappi, josta tumman teeman saa päälle.

Jos et ole saanut ilmoitusta, voit kokeilla Googlen astetukisista, josko olisit jo saanut uuden teeman. Sen saa käyttöön hakukonesivun aivan oikeassa alareunassa olevasta asetukset-napista ja valitsemalla sieltä tumma teema.

Toinen vaihtoehto on tehdä mikä tahansa Google-haku. Tulossivun oikeassa ylänurkassa näkyy silloin hammasrattaan kuva, jonka takaa voi tehdä saman valinnan.

Myös ratasvalikon takaa pääsee muuttamaan asetusta.

IS Digitodayn testissä tumman tilan sai käyttöön sekä Chromella Googleen sisäänkirjautuneena että Edgellä ilman Google-kirjautumista. Ei ole tiedossa, millä kriteereillä osa käyttäjistä on jo saanut ominaisuuden.

Ominaisuus on toistaiseksi käytössä vain Googlen tietokoneella käytettävässä selainversiossa, ei mobiilisivulla. Jos Googlen verkkosivun avaa työpöytätilassa (Chromessa asetukset > tietokonesivusto), silloin tummaa tilaa voi myös käyttää.

Tumman teeman päätarkoitus on vähentää silmien rasitusta, mutta joillakin näytöillä se säästää myös sähköä.

