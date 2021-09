Ronski retroseikkailu on tarjolla ilmaiseksi hetken aikaa.

Vuonna 1996 julkaistu seikkailupeli Leisure Suit Larry 7: Love for Sail on ilmainen Indiegala-verkkosivustolla. Windowsille tarjotussa pelissä päähahmo Larry Laffer kiertää risteilyalusta päätavoitteenaan päästä sänkyyn laivan hemaisevan kapteenin kanssa.

Hyvää makua rikotaan ihan tarkoituksella. Sarjakuvagrafiikalla toteutettu peli on viimeinen seikkailu, jonka pääpiruna on pelisarjan alkuperäinen kehittäjä Al Lowe. Larryja on kyllä ilmestynyt myös sen jälkeen.

Larryt kohahduttivat aikanaan olemalla poikkeuksellisen rohkeita seksuaalisesti. Nykymittapuulla pelit eivät ole kovin shokeeraavia etenkään alkuaikojen alkeellisten grafiikoiden puitteissa. Love for Sailia ei kuitenkaan kannata antaa perheen pienimmille, koska pelissä käsiteltävät asiat ovat hyvinkin aikuisia.

Love for Sail sai aikanaan ristiriitaisen vastaanoton. Jotkut haukkuivat sen pystyyn, toiset löysivät pelistä paljon hyvääkin.

Pelin asentaminen on hieman konstikasta. Lunastamista varten pitää kirjautua Indiegalaan, mikä allekirjoittaneen tapauksessa onnistui Google-tunnuksia käyttämällä. Sen jälkeen tulee palata ilmaistarjouksen sivulle ja painaa siellä olevaa Add to library -nappia.

Lunastamisen jälkeen voit painaa samaa nappia uudestaan päästäksesi pelikirjastoon. Paina siellä Showcase-kohtaa, niin löydät juuri saamasi Larryn. Painamalla Windowsin kuvaketta peli latautuu tietokoneelle.

Ladattu paketti tulee purkaa esimerkiksi Windows 10:n sisäänrakennetulla työkalulla tai jollakin muulla pakkausohjelmalla kuten 7-Zipillä. Jos käytät Windowsin omaa työkalua, mene latauskansioon, paina pelipakettia hiiren kakkosnapilla ja valitse Pura kaikki. Valitse purkukansio, ja pura paketti.

Sen jälkeen mene purkukansioon, ja tuplaklikkaa Install.exe-tiedostoa. Nyt peli vasta varsinaisesti asentuu koneelle. Noudata ruudun ohjeita. Sen jälkeen pelin asennuskansiosta löytyy luultavasti exe-päätteinen tiedosto, jolla pelin saa käyntiin.

Indiegala tarjoaa myös tietokoneelle asennettavaa ohjelmistoa pelien helpompaa asennusta varten, mutta tämä jäi kokeilematta.

Pelin toimivuutta nykykoneilla ei päästy testaamaan, mutta Indiegalan ilmoittamissa laitevaatimuksissa tuetuiksi mainitaan Windowsit aina XP:stä Kymppiin.

Indiegala ei kerro, kuinka kauan tarjous on voimassa. Jos peli himottaa, se kannattaa ottaa talteen mahdollisimman nopeasti.