Epic yllätti ja laittoi jakoon odottamattoman herkun taistelupelien ystäville.

Samuraiaikaan vievä Nioh: The Complete Edition on lunastettavissa ilmaiseksi Epicin pelikaupassa. Tarjous on yllätys, sillä Epic ei vihjannut siitä etukäteen kaupassaan toisin kuin sillä yleensä on tapana.

Kyseessä on normaalisti noin 50 euron hintainen peli, jossa seikkailijan pitää taistella halki sotureiden ja yliluonnollisten voimien täyttämän maailman.

Vain vähintään 18-vuotiaille sallittu Nioh noudattelee paremmin tunnetun Dark Souls -pelisarjan kaavaa taistelussaan ja tarjoamalla haastavia pomoja päihitettäväksi. Pelillä on korkeat keskiarvosanat Metacritic-arvostelupalvelussa, missä se on saanut 84/100 pistettä ammattiarvostelijoilta ja 7,1/10 pistettä pelaajilta.

Nioh: The Complete Edition käsittää lisäosat Dragon of the North, Defiant Honor ja Bloodshed's End. Vain Windowsille tarjolla olevam pelin voi napata maksutta talteen torstaihin 16. syyskuuta kello 18 mennessä.

Epicillä on tarjolla toinenkin ilmaispeli. Ihmiskunnan rippeet taistelevat eloonjäämisestä ydintuhon jälkeisessä maailmassa, mutta yksi perhe on saanut etulyöntiaseman löydettyään maanalaisen bunkkerin. Tämä on Sheltered-pelin asetelma.

Koti se kai on tämäkin.

Vuonna 2016 julkaistussa pelissä huolehditaan perheestä, varustetaan bunkkeria ja tutkitaan vaarallista maailmaa resurssien keräämiseksi. Grafiikkaa voi luonnehtia retrohenkiseksi.

Sheltered on saanut Epicin kanssa kilpailevassa Steam-kauppapaikassa erittäin myönteiset arviot pelaajilta. Arvostelupalvelu Metacriticissä mielipiteet eivät ole yhtä kehuvia. Ammattikriitikoiden antama keskiarvo on 62/100, ja pelaajilta peli on saanut keskimäärin 5,2/10 pistettä.

Sheltered on saatavilla vain Windowsille Epicin kaupassa, vaikka Steamissa sitä tarjotaan myös Macille ja Linuxille. Pelin Pegi-ikäraja on 12 vuotta.

Pelaamiseen ei tarvita kovin kummoista tietokonetta, mutta ilmaistarjous kestää vain torstaihin 16. syyskuuta kello 18 saakka. Peli on muuten saamassa piakkoin jatkoa Sheltered 2:sta.

Molemmat pelit voi lunastaa hankkimalla ilmaisen Epic-käyttäjätilin. Pelien lataaminen ja pelaaminen edellyttää Epicin ilmaisen asiakasohjelman asennusta.