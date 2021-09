Luotettavat vuotokuvat edeltävät lasien virallista julkistusta tänään.

Yhteisöpalvelu Facebookin odotetut älylasit ovat melkein täällä. Tunnettu teknologia-alan vuotaja Evan Blass julkaisi aurinkolaseistaan tunnetun Ray-Banin kanssa tuotetuista Facebook-laseista kuvia Twitterissä ennen virallista julkaisua myöhemmin torstaina.

Kuvien perusteella tulossa olisi kolme mallia, jotka vaihtelevat muodoltaan ja väriltään. Mallit ovat nimeltään Round, Wayfarer ja Meteor, ja kaikki kuuluvat kaikki Ray-Ban Stories -nimiseen sarjaan.

Lasien teknisiä yksityiskohtia Blass ei valottanut, mutta kuvien perusteella laseissa näyttää olevan kameran linssi kummassakin yläreunassa. Toisen sangan päällä näkyy nappi, jonka tarkoitus on tuntematon. Mahdollisesti sillä aktivoidaan kamera. Samassa sangassa taempana on mahdollinen lovi, joka voisi viitata kaiuttimeen.

The Vergen mukaan Facebook on kiusoitellut videoilla, jotka vaikuttavat olevan kuvattu laseilla. Niissä toimitusjohtaja Mark Zuckerberg ja virtuaali- sekä lisätystä todellisuudesta vastaava johtaja Andrew Bosworth harrastavat muun muassa golfia ja melomista. Pätkät on kuvattu kokijan silmin antaen esimakua siitä, millaisia älylasivideot saattavat olla.

Mistä päästäänkin isoon kysymykseen siitä, miten Facebook ratkaisee älylaseihin liittyvän tietosuojaongelman: Älylasit ovat edelleen verrattain tuore tuoteryhmä, mutta Google testasi sellaisia kuluttajilla jo seitsemän vuotta sitten. Google Glass -sangat saivat julkisuutta lähinnä röyhkeistä käyttäjistään, jotka harrastivat salakuvausta. Sittemmin Google siirsi katseensa kuluttajista yrityskäyttäjiin.

Facebookin sitoumus tietosuojan kunnioittamiseen on ollut monesti kyseenalainen, mutta salakuvaus on yksi ongelma, jota yhtiön voisi kuvitella ratkoneen Googlen vaikeuksien kannustamana.

Sinänsä näiden älylasien ei uskota olevan kovin älykkäitä. Bosworth selitti Cnet-uutispalvelulle vuoden alussa, että yhtiö varoo kutsumasta niitä lisätyn todellisuuden laseiksi. Lasien linsseihin ei siis ainakaan tässä vaiheessa liene upotettu tekniikkaa, jolla voisi heijastaa tietokoneella luotuja kuvia todelliseen näkymään.

Facebook on esittänyt lennokkaita tai näkökannasta riippuen karmivia visioita siitä, mihin sen älylasit pystyvät kymmenen vuoden säteellä. Yhtiö ennakoi esimerkiksi tilannetajuista älyavustajaa ja kosketuselämyksiä tarjoavia hanskoja, jotka yhdessä lasien kanssa mahdollistavat kirjoittamisen ilman oikeaa näppäimistöä.

