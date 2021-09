Jos haluat kehutun pelin ilmaiseksi, ota se talteen heti

Surviving Mars kannattaa ottaa talteen mahdollisimman nopeasti.

Yhdyskunnan rakentamista Marsissa tarjoileva strategiapeli Surviving Mars on täysin ilmainen Valven Steam-kauppapaikassa. Tarjouksella juhlistetaan emopelin uutta laajennusta Below & Beyond.

Paradox Interactiven julkaisemassa pelissä kehitetään siirtokuntaa, rakennetaan tukikohtaa, tutkitaan Marsia resursseja haalien ja seurataan asukkaiden hyvinvointia yksilökohtaisesti.

Vuonna 2018 julkaistulla pelillä on Steamissa keskimäärin erittäin myönteiset pelaaja-arviot. Arvostelijoiden ja pelaajien arvioita kokoavassa Metacritic-palvelussa Surviving Mars on kriitikoiden suosiossa, joskin pelaajien mielipiteet jakautuvat hieman enemmän.

IS Digitoday kehui peliä arvostelussaan, mutta varoitti ottamasta peliä liian tosissaan:

Realistinen simulaatio Surviving Mars ei yritä olla, vaan vapauksia on otettu ja oikopolkuja käytetty.

Pelissä harmitti asuinkupolien rakentaminen, sillä asukkaat eivät liiku kupolien välillä, vaan heidän tarpeensa täytyy tyydyttää oman kuvun alla. Arvostelussa se koettiin ärsyttäväksi pakkopullaksi.

Ilahduttavasti peli on saatavilla Windowsin lisäksi myös Maceille ja SteamOS:lle sekä Linuxille. Jos pelin kuitenkin haluaa ilmaiseksi, kannattaa kiirehtiä. Tarjous päättyy viimeistään kello 20 tänään keskiviikkona, mutta mahdollisesti jo aikaisemmin. Tämä johtuu siitä, että jaossa on rajallinen määrä pelin digitaalisia kopioita.

Pelin lunastamiseen vaaditaan ilmainen käyttäjätili Steamissa. Pelin lataamiseen ja pelaamiseen tarvitaan ilmainen Steamin asiakasohjelmisto, joka asennetaan tietokoneelle.