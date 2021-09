Mies meni pisuaarille – siellä odotti outo näky

Ilmoitus puutteellisesta suojauksesta saattaa yllättää niin sanotun pienen asian äärellä.

Finlandia-talossa on älypisuaareja.

Mies yllättyi torstai-iltapäivänä siirtyessään keventämään oloaan Finlandia-talon miestenhuoneeseen. Pisuaarilla häntä tervehti näyttöruutu, joka ilmoitti ettei hän vastaanota suojauspäivityksiä.

Kokonaisuudessaan viesti oli:

Et vastaanota suojauspäivityksiä. Windows 10 -versiosi tuki on päättynyt, eikä se vastaanota enää suojauspäivityksiä. Nämä päivitykset auttavat suojaamaan tietokonetta viruksilta, vakoiluohjelmilta ja haittaohjelmilta. Jos haluat jatkossakin suojata laitteesi ja tietosi, laitteeseen on suositeltavaa päivittää uudempi Windows-versio. Saat lisätietoja maksuttomasta päivityksestä valitsemalla Lisätietoja.

Valinnanmahdollisuus ei kuitenkaan ollut todellinen. Vaikka lisätietojen ohella vaihtoehdoiksi tarjottiin asiasta muistuttamista myöhemmin tai ilmoituksen näyttämättä jättämistä tulevaisuudessa, valintaa ei voi tehdä pisuaarin äärellä. Hygieniasyistä kyseessä ei ole kosketusnäyttö, joten käyttäjän ei ole mahdollista antaa pisuaarille syötettä (näytön kautta).

Vaikka näyttää siltä, että valinnan voisi tehdä pisuaarin ruutua napauttamalla, siitä ei ole kyse. Se ei ole kosketusnäyttö.

– Kyllä mun näkemys on tähän: Kun pisuaari varoittaa olevansa tietosuoja-aukko, niin pakko on tunnustaa pudonneensa tietotekniikan rattailta, mies kommentoi IS:lle.

Mies kertoo lukeneensa tekstin vasta toimituksen aikana. ”Lennossa vaihtaminen” ei olisi kuitenkaan johtanut turvallisempaan lopputulokseen, sillä myös viereisen pisuaarin näytöllä oli sama ilmoitus.

Finlandia-talon teknisen palvelun päällikkö Heikki Mäkelä, mistä tässä on kyse?

– Meillä on Novosanin pisuaarit talossa, ei tosin kaikissa vessatiloissa. Niissä on mainos- ja infonäytöt, joilla pyöritämme infomateriaaliamme.

Onko nämä kytketty nettiin vai tehdäänkö päivitys manuaalisesti?

– Nämä on kytketty nettiin, mutta välissä on aika ajoin päivityksiä vaativia ohjaimia tai niihin saattaa tulla mekaanisia häiriöitä. Näin on saattanut tässä tapauksessa käydä.

Mitä etua älypisuaarista on verrattuna tavalliseen analogiseen malliin tai jopa vessanpönttöön?

– Meidän kannaltamme etuna on vastuullisuus vedensäästön muodossa. Ne on myös mekaanisesti valmistettu siten, että niiden ylläpito on vaivatonta. Olemme halunneet näytölliset pisuaarit tuodaksemme ilmettä vessoihin. Asiakkaan kannalta nämä ovat toimintavarmoja ja hygieenisiä.

Hoidatteko päivitykset itse vai tulevatko ne valmistajan puolesta?

– Hoidamme ne itse. Tässä tapauksessa häiriön aiheuttanut tietoliikenne on ihan omassa hallussamme. Ei tarvitse tilata huoltoa ulkopuolelta. Näitä häiriöitä ei pysty aina ennakoimaan.

– Teemme säännöllisesti päivitysajoja, ja reagoimme ongelmiin. Kaikki on omissa käsissä.

Vaikka pisuaari ei vastaanota suojauspäivityksiä, onko sitä silti turvallista käyttää?

– Kyllä. Tämä koskee ruudun infonäytön päivittymistä, pisuaarin käyttöön se ei tuota vaaratilannetta! Itse pisuaari on mekaaninen laite.

Luuletko, että päivitykset on toteutettu netin kautta siksi, että sillä vältetään valinta siitä, olisiko pisuaareihin asennettava usb-uros- vai -naarasliittimet? Päätelaitteissa on usein naaraspäät ja pisuaarit on miehille tarkoitettu.

– Tähän en osaa tarkkaan vastata. Päivitykset ovat kyllä vaatineet pieniä omia tietoliikennereitityksiä.

– Nämä modernit pisuaarit ovat saaneet kuitenkin positiivista palautetta, vaikka tietyllä tavalla vähän perinteisempi talo olemmekin.