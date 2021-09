Todistus lapsen koronarokotuksesta ei välttämättä näy huoltajalle sähköisessä asiointipalvelussa. Osa suomalaisista on vielä toistaiseksi vaikeassa tilanteessa.

Pahimmillaan koronatodistuksen saaminen lapselle on työn ja tuskan takana.

Syyslomat lähestyvät, ja perheet mielivät matkoille. Usein vaadittu alaikäisen koronarokotustodistus voi kuitenkin olla yllättävän vaikea saada.

Kansalaisen potilastietopalvelu Omakanta on hämmentänyt monen vanhemman, kun heidän lapsensa rokotustodistusta ei siellä näy. Omakannasta vastaavan Kelan mukaan tämä johtuu potilastietojärjestelmien puutteista.

Huoltaja saattaa nähdä lapsensa koronatodistuksen Omakannassa, mutta usein se ei ole vielä mahdollista.

Huoltajat näkevät Omakannasta alle 10-vuotiaiden lastensa tiedot, mutta yli 10-vuotiaan lapsen tiedot näkyvät huoltajalle vain, jos terveydenhuollon käyttämässä potilastietojärjestelmässä on siihen vaadittu toiminnallisuus. Sillä kirjataan alaikäisen päätöskyky ja tietojen luovuttamistahto.

Yli 10-vuotiaan tietojen näyttäminen Omakannassa huoltajalle mahdollistuu asteittain koko Suomessa, mutta se on vielä verrattain harvinaista.

– Uudistuksen käyttöönotto on edennyt potilastietojärjestelmissä hitaasti. Uusia toimijoita on odotettavissa mukaan vielä tänä vuonna, mutta näyttää siltä, että monissa organisaatioissa tämän toiminnallisuuden käyttöönotto tapahtuu vasta ensi vuonna, kertoo liiketoiminnan asiantuntija Mari Holmroos Kelan Kanta-palveluista.

Avuksi on tulossa EU:n koronatodistusten kansallinen tulostuspalvelu. Sen piti olla saatavilla kaikkialla Suomessa 12. elokuuta mennessä, mutta toisin kävi. Holmroosin mukaan kesälomat sotkivat aikataulua, minkä vuoksi todistuksia ei ole vielä mahdollista tulostaa kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa. Suurimmissa kaupungeissa kylläkin.

– Se ei ole mikään iso prosessi, mutta kunkin organisaation pitää sopia toimintatavoistaan ja kouluttaa henkilöt.

Holmroosin mukaan puhutaan todennäköisesti viikoista, kunnes tulostuspalvelu on kaikkien saatavilla. Palvelun käyttäminen vaihtelee terveysasemasta toiseen, mutta usein se vaatii fyysistä vierailua asemalla. Tämä voi olla vaikeaa harvaan asutuilla seuduilla, missä lähin terveysasema voi olla satojen kilometrien päässä.

Tulostus edellyttää henkilöllisyyden varmistamista. Joissakin tapauksissa se voidaan tehdä puhelimitse, ja todistus voidaan lähettää postissa. Tulostettu todistus on aina asiakkaalle maksuton.

EU:n koronatodistuksessa on mukana qr-koodi, jollaista ei muussa terveydenhuollon tuottamassa todistuksessa ole.

Tällä hetkellä on siis suomalaisia, jotka eivät voi saada koronarokotustodistusta tulostuspalvelun kautta ja lapsia, joiden todistusta ei näy Omakannassa huoltajan tunnuksilla. Tällöin apu voi löytyä terveydenhuollon kirjoittamasta vaihtoehtoisesta muusta todistuksesta, jossa on vastaavat tiedot kuin EU:n koronatodistuksessa.

Useissa EU-maissa vaaditaan kuitenkin nyt qr-koodilla varustettua todistusta, jolloin tämä vaihtoehtoinen todistus ei kelpaa. Silloin alaikäisen ainoa vaihtoehto päästä Omakantaan. Siihen kelpaavat pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti:

Pankkitunnusten hankkiminen alaikäiselle edellyttää tyypillisesti pankkikonttorissa käyntiä, mikä on vaikeaa konttorien määrän romahdettua. Käytännöt myös vaihtelevat. Esimerkiksi Nordeassa tarvittavat tunnukset voi saada alle 15-vuotias, OP:ssa puolestaan vähintään 15-vuotias.

Mobiilivarmenteessa on pääsääntöisesti 13 vuoden alaikäraja. Jos liittymän omistaa joku muu kuin alaikäinen itse, sekä liittymän omistajan että käyttäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä puhelinliittymän tarjoavan operaattorin liikkeessä.

Henkilökortti tulee anoa poliisilta. Alaikäinen voi hakea henkilökorttia verkossa, mutta useimmissa tapauksissa on käytävä poliisiasemalla tunnistautumassa ja alle 15-vuotiaalla ainakin yhden huoltajan tulee olla mukana. Kortti maksaa kymmeniä euroja.

On hankalaa arvioida, paljonko suomalaisia on vaikeimmassa tilanteessa, missä todistusta ei näy Omakannassa ja tulostuspalvelu ei ole vielä saatavilla. Siihen vaikuttavat muun muassa oman terveysaseman käytännöt ja määränpäänä olevan maan vaatimukset. Joissakin maissa ei esimerkiksi vaadita todistusta alle 16-vuotiailta, toisissa ei edes alle 12-vuotiailta. Tosin Suomessa ei toistaiseksi rokoteta alle 12-vuotiaita koronaa vastaan.

– Ensin kannattaa tarkistaa, tarvitaanko lapselle todistusta ollenkaan. Ja jos tarvitaan, vasta sitten on syytä lähteä selvittämään, miten sen parhaiten saisi, Holmroos neuvoo.

Lopputulos kuitenkin on, että joidenkin alaikäisten on vielä tällä hetkellä todella vaikeaa saada koronatodistusta ainakin siihen saakka, kunnes kansallinen tulostuspalvelu on tavoittanut kaikki suomalaiset. Sama pätee vanhempiin ihmisiin, joista suuri osa ei käytä Omakantaa lainkaan.