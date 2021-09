Elon Muskin suurella suunnitelmalla yllättävä uhka: Pulut

Starlinkiä testaavalla professorilla näyttää olevan siivekäs ongelma, BBC kertoo.

Elon Muskin SpaceX-avaruusyhtiön suurhanke maailman verkottamiseksi internet-satelliiteilla näyttää törmänneen arkiseen ongelmaan ainakin yhdessä kodissa Britanniassa. BBC:n haastattelema kyberturvallisuuden professori Alan Woodward on tuskaillut sekunnin mittaisten tai pidempien katkosten kanssa.

Woodward epäilee, että syynä ovat ”pahaiset pulut”, jotka ovat ”tykästyneet istumaan lautasantennilla”. Katkosten syy ei ole varmasti tiedossa, mutta pulu antennilla kyllä riittäisi heikentämään signaalia.

Tällä hetkellä yli 1700 satelliittia käsittävä Starlink on testausvaiheessa, ja loppukäyttäjän päätteitä on Muskin mukaan toimitettu 100 000 kappaletta. Starlink myöntää verkkosivuillaan, että yhteys on altis häiriöille, jos antennilla ja satelliitilla ei ole suoraa näköyhteyttä. Puluista ei erikseen mainita mitään.

Kaiken kaikkiaan yhteys on professorin mukaan ollut todella hyvä, eivätkä katkokset ole estäneet esimerkiksi televisio-ohjelmien striimaamista. Nopeudet ovat olleet 150–200 megabittiä sekunnissa verkosta laitteelle päin. Tosin äskettäin Starlinkiin iski useilta käyttäjiltä ympäri maailman yhteyden vienyt häiriö, jonka syy on tuntematon.

Starlink on aiheuttanut närää tähtitieteilijöiden keskuudessa. He pelkäävät satelliittien heikentävän kykyä nähdä tähdet ja vaikeuttavan tieteellisten havaintojen tekemistä.

Huolta herättävät myös satelliittien mahdolliset törmäykset ja sen myötä paheneva avaruusromun ongelma. Viime viikolla SpaceX korosti, että törmäys olisi yhtiölle todella paha paikka.