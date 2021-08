”Meillä ei ollut vaihto­ehtoa”– mitä on OnlyFansin outojen päätösten takana?

Palvelu ei ole kertonut, miten se on hoitanut maksujen välityksen.

Aikuisviihdettä sisältävä OnlyFans-nettipalvelu kohautti viikko sitten ilmoituksellaan pornon poistamisesta alustaltaan. Palvelu oli tullut tunnetuksi siitä, että monenlaisten sisältöjen joukossa oli myös paljon aikuisviihdettä.

Viisi päivää tämän jälkeen palvelu perui päätöksensä ja sanoi jatkavansa vanhalla linjalla ”kaikkien sisältöjen tarjoajana”.

OnlyFans on tilauspohjainen palvelu, jossa on mahdollista seurata kuukausimaksua vastaan sisällöntuottajien tuottamaa kuva- ja videoaineistoa. Vaikka joukossa on myös paljon neutraalia sisältöä, OnlyFans nousi suureen suosioon juurikin seksuaalisella materiaalilla.

Brittiläisen OnlyFansin perustaja ja toimitusjohtaja Tim Stokely avasi syitä pornokieltoon Financial Timesin (FT) haastattelussa (maksumuurin takana).

– Meillä ei ollut vaihtoehtoa, syy olivat pankit, Stokely sanoi FT:lle.

Stokely nimesi kolme pankkia, Bank of New York Mellon, Metro Bank ja JPMorgan Chase, jotka kieltäytyivät välittämästä maksuja OnlyFansille. Tämä vaaransi palvelun kyvyn välittää palkkiot sisällöntuottajille.

Rahalaitosten ohjeistuksen mukaan OnlyFans olisi saanut esittää yhä alastomuutta, mutta ei varsinaisia seksuaalisia tekoja. Uuden käytännön oli määrä astua voimaan 1. lokakuuta.

OnlyFans ei kertonut syitä päätöksensä pyörtämiseen. Ei ole myöskään varmaa, onko pornon yhä salliva linja lopullinen päätös vai pelkästään asian lykkääminen. Palvelu ei ole kertonut tietoja nykyisistä maksunvälittäjistään.

Toissapäiväisessä twiitissään palvelu antaa ymmärtää saaneensa riittävät takuut sisällöntuottajille tehtävien maksujen jatkumisesta. Tämä viitannee sopimuksiin muiden pankkien kanssa, jotka hyväksyvät OnlyFansin toimintamallin.

Alkuperäinen ilmoitus aiheutti internetissä merkittävän vastalauseryöpyn. Kansalaisjärjestö Electronic Frontier Foundation (EFF) sanoi OnlyFansin joutuneen ”taloudellisen sensuurin” uhriksi.

– Tämä on viimeisin esimerkki huolestuttavasta kehityksestä, jossa rahalaitokset tukahduttavat perustuslain suojelemaa sananvapautta tilejä sulkemalla tai sillä uhkailemalla.

Rahamarkkinoiden toimijoiden väliintulot ovat kuitenkin joissain tapauksissa tuottaneet myös hyvänä pidettyjä tuloksia. PornHubia syytettiin pitkään seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvan materiaalin julkaisemisesta, mutta vasta Visan ja Mastercardin jäädytettyä palvelun rahavirrat, se ilmoitti alkavansa poistaa laitonta materiaalia palvelustaan.

Pian tämän jälkeen maksunvälityspalvelu PayPal ilmoitti lopettavansa yhteistyön toisen ison väärinkäytöksistä syytetyn pornopalvelun, Xvideosin, kanssa.

Myös OnlyFans on aiemmin ollut vaikeuksissa sisältöjensä laillisuuden kanssa. Palvelussa on ollut todistetusti alaikäisiä sisällöntuottajia.

