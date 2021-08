Veret seisauttava porsastelu­peli on hetken aikaa ilmainen

Epic Games Storen ilmaiseksi tarjoamat pelit ovat lunastettavissa ilmaiseksi ensi torstaihin asti.

Saints Row The Thirdissä on reteä meininki.

Epic tarjoaa ilmaiseksi Saints Row -pelisarjan kolmannen osan uusioversiota, Saints Row: The Third Remasteredia.

GTA-pelisarjan kanssa kilpailevan Saints Row’n ideologia on ollut aina tehdä samat asiat kuin kilpailija, mutta hieman törkeämmin ja ylilyövemmin. Pyssyjä, väkivaltaa, sikailua ja seksuaalisia viittauksia on varmasti riittävästi. Peli ei ota itseään turhan vakavasti.

Gangstajengin johtajan hommiin kuuluu pahan Syndikaatin vastaisen taistelun ja peruskauraan kuuluvien autovarkauksien ja paheksunnan herättämisen ohella muun muassa pubiryömintää, pörröeläimiä vastaan sotimista, vakuutuspetostelua autojen eteen heittäytymällä, hävittäjällä lentämistä ja ympäristön silmitöntä tuhoamista.

Alkuperäinen peli on julkaistu 2011, mutta uusioversio on viime vuodelta. Paketti sisältää myös kaikki lisäosat. Normaalisti 40 euroa maksava peli on pegi-ikärajaltaan erittäin K-18.

Toinen ilmaispeli putoaa pulmapelien ja resurssienhallinnan kategoriaan. Automachefissä on kyse laitesuunnittelusta, eli siinä toteutetaan automatisoituja keittiöympäristöjä ja katsotaan, miten monimutkaiset kokonaisuudet heräävät eloon.

Toki mukaan mahtuu pientä katastrofinhallintaa. Miltä kuulostaa pieni keittiöpalo?

Nimekkään Team17:n julkaisema ja vuonna 2019 ilmestynyt peli on saanut pelaajilta pääosin myönteisiä arvioita Epic Games Storen kanssa kilpailevassa Steamissa.