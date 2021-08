Suomeenkin levinneen salaliittoteorian mukaan 5g-teknologia levittää koronavirusta. Mistä on kyse, kysyy tiistai-illassa nähtävä australialaisdokumentti.

Uuden sukupolven langatonta 5g-tekniikkaa on suitsutettu vuosisadan suurimmaksi teknologian harppaukseksi. Kaikki eivät ole yhtä innoissaan.

Australialaisdokumentissa Totuus 5G:stä sukelletaan kuohuntaan teknologian ympärillä. Matka alkaa Mullumbimbyn kaupungista Australiasta, jossa vastustetaan teleyhtiöiden suunnitelmia pystyttää 5g-tukiasemia. Rajumpaakin vastarintaa on todistettu: eri puolilla maailmaa tukiasemamastoja on sytytetty tuleen.

Yksi 5g-kriitikoiden keskeinen väite on, että tekniikan aiheuttama säteily olisi terveydelle haitallista ja ettei aihetta olisi tutkittu tarpeeksi. Tutkijat tyrmäävät väitteen. Heidän mukaansa aiheesta on tehty tuhansia tutkimuksia, joissa ei ole havaittu terveyshaittoja.

Vastustajien hämärin argumentti 5g:n vaaroista liittyy koronavirukseen. Mullumbimbyn mielenosoittajilla näkyy kylttejä, joissa sanotaan 5G:n levittävän koronaa. Idea saa kannatusta eri puolilla maapalloa, Suomessakin.

Dokumentissa pengotaan väitteen juuria. Alun perin ajatus 5g:n ja koronan yhteydestä laskettiin internetiin anonyymiltä Twitter-tililtä, joka on sittemmin yhdistetty venäjämielisiin tahoihin. Sieltä sen nappasi uutisekseen pseudotieteellisiä uutisia levittävä sivusto ja edelleen äärioikeistolainen media.

Tavallisten somekäyttäjien lisäksi julkkikset ovat sosiaalisessa mediassa levittäneet teoriaa miljoonille seuraajilleen. 5g:n ja koronan yhteydestä ovat somettaneet niin näyttelijät Woody Harrelson ja John Cusack kuin räppäri Wiz Khalifa ja muusikko M.I.A.

Disinformaation ja salaliittoteorioiden levittämisessä on pohjimmiltaan kyse valtapelistä ja sekasorron luomisesta, dokumentti summaa. Oma sivupolkunsa on 5g:n yhteys maailmanpolitiikkaan. Australia esti ensimmäisten valtioiden joukossa kiinalaisen Huawein pääsyn rakentamaan maan 5g-infraa. Syyksi kerrottiin epäluottamus Huaweita ja Kiinan valtion yhteistyötä kohtaan. Kriitikoiden mukaan Australia taipui Yhdysvaltojen painostuksesta: jenkeillä on kiire päästä samoille apajille kiinalaisten kanssa.

