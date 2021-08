Etelä-Afrikka todistaa harvinaisella tavalla, millainen valta valmistajalla voi olla omista laitteistaan.

Eteläkorealainen elektroniikkayritys Samsung kertoo lamauttaneensa televisioita Etelä-Afrikassa. Yhtiö käytti televisioihin rakennettua Television Block - toimintoa sulkeakseen etäältä kaikki televisiot, jotka varastettiin sen KwaZulu-Natalin jakelukeskuksesta 11. heinäkuuta.

Tekniikka estää kokonaan televisioiden käyttämisen, kun televisio ottaa yhteyttä internetiin ja Samsungin palvelin tunnistaa television sarjanumeron. Jos väärä televisio estetään, sen voi palauttaa toimintaan esittämällä Samsungille todisteen ostosta ja voimassa olevan tv-luvan.

Tiedotteen mukaan teknologian tarkoitus on estää varastettujen tuotteiden markkinoiden syntyminen sekä Etelä-Afrikassa että muuallakin. Samsungin mukaan TV Block on kaikissa sen valmistamissa televisioissa. Ei ole selvää, kuinka yleisesti samanlainen tekniikka on käytössä muissa televisiomerkeissä.

Älylaitteiden tuhoaminen etähallinnan kautta ei ole aivan ainutlaatuista. Tätä on nähty aikaisemmin tapauksissa, joissa tuote on tullut elinkaarensa päähän. Onpa nähty myös tapaus, jossa kaiutinvalmistaja on antanut uudesta mallista vaihtotarjouksen, jos vanha kaiutin on tuhottu ohjelmallisesti.

Tähän mennessä nähdyt tapaukset ovat nostattaneet suuttumusta sekä ekologisista että psykologisista syistä. Kaikki eivät pidä ajatuksesta, että ostettu ja maksettu laite lakkaa toimimasta valmistajan päätöksellä.

Lue lisää: Tätäkö älykoti on? Valmistaja tappaa vimpaimensa päivityksellä

Lue lisää: Valmistaja tekee asiakkaille myydyistä kaukosäätimistä toimimattomia – tarjoaa alennusta uudesta mallista

Lue lisää: Valmistajan hämmentävä vaihtotarjous: Tuhoa toimiva kaiutin, saat seuraavasta -30 %

Tekniikasta herää myös kysymys, voiko sitä käyttää esimerkiksi tiedonvälityksen rajoittamiseen poikkeusoloissa tai sortovalloissa. Teknologiayhtiöiden nöyrtyminen paikallisen lainsäädännön edessä on laajasti keskusteltu ongelma, jonka kanssa taistelee esimerkiksi Apple.

Etelä-Afrikassa puhkesi keskikesällä laajoja levottomuuksia entisen presidentin Jacob Zuman vangitsemisen seurauksena.