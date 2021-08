Yooka-Laylee-tasohyppelyn saa nyt ilmaiseksi Epicin pelikaupasta.

Epic Games Storen tämän viikon ilmaistarjonta ei ehkä herätä samanlaisia intohimoja, kuin vaikkapa viime viikon Rebel Galaxy. Tasohyppelyiden ystävien kannattaa kuitenkin olla hereillä, koska toinen tarjolla olevista peleistä on uskollinen lajityypin klassikolle.

Lue lisää: Avaruuden Villi länsi odottaa: Nappaa Rebel Galaxy talteen ilman penniäkään

Avoimen pelimaailman tasohyppelyyn yhdistävä Yooka-Laylee on henkistä jatkoa kymmeniä vuosia aikaisemmin suosiota niittäneelle Banjo-Kazooie-pelisarjalle. Osa sen tekijöistä ryhtyi puuhaamaan Yooka-Layleeta vuonna 2015 ja he saivat hankkeelleen tuolloin hulppeat 2,1 miljoonaa puntaa eli noin 2,5 miljoonaa euroa Kickstarter-joukkorahoituksella. Asiasta kertoi aikanaan esimerkiksi Eurogamer.

Päähahmoina on kameleontti Yooka ja hänen näsäviisas lepakkonsa Laylee. Juoni asettaa heidät vastakkain pahan korporaation kanssa maagisen kirjan takaisin saamiseksi.

Peli on sallittu vähintään 7-vuotiaille, joten siitä riittänee iloa myös perheen jälkikasvulle. Kuitenkin yksi harmituksen aihe on. Kuten joskus aiemminkin Epicin kaupassa on käynyt, myös Yooka-Laylee on saatavilla vain Windowsille. Siitä huolimatta, että peli on kyllä julkaistu myös MacOS:lle, jolle Epic pelejään myös välillä tarjoaa.

Viikon toinen ilmaispeli on Windowsille tarjottu ensimmäisen persoonan ammuskelu Void Bastards, joka pyrkii kuitenkin olemaan pelkkää räiskintää laajempi strategiapeli. Siinä pelaajan pitää vankitovereineen päästä pakoon Sargasson tähtisumusta avaruusaluksia tutkimalla ja vihulaisia paukuttamalla.

Void Bastardsin grafiikka on sarjakuvamaista, mutta ikäraja kannattaa silti ottaa huomioon.

Peli edustaa niin sanottua roguelite-pelityyppiä, jossa kuoleminen ja alusta aloittaminen kuuluu asiaan. Mutta ei tyhjältä pöydältä, vaan niin, että pelaaja saa enemmän tai vähemmän pitää edellisellä pelikerralla saavuttamansa asiat.

Void Bastardsin grafiikka on sarjakuvamaista, joten pelin 16 vuoden ikäraja saattaa jäädä huomaamatta.

Kummatkin pelit voi lunastaa ilmaiseksi torstaihin 26. elokuuta kello 18 mennessä. Lunastus edellyttää ilmaista Epicin käyttäjätiliä. Kun pelit haluaa varsinaisesti ladata tietokoneelle ja sitten pelata niitä, pitää käyttäjällä olla myös Epicin ilmainen asiakasohjelmisto.