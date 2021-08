Sosiaalisen median palvelu OnlyFans kieltää pornon alustaltaan

Brittiyhtiö kertoo tiedotteessaan, että sopimattoman seksuaalisen sisällön julkaisukiellon taustalla on rahoittajien pyynnöt.

Sosiaalisen median palvelu OnlyFans aikoo kieltää sovelluksessaan sopimattoman seksuaalisen sisällön jakamisen lokakuusta lähtien, kertoo New York Times.

OnlyFans-sovelluksessa käyttäjät voivat myydä kuukausittaisia tilauksia tuottamalleen sisällölle. Moni yhdistää sovelluksen erityisesti alastonkuviin ja -videoihin.

Brittiyhtiö kertoo tiedotteessaan, että sopimattoman seksuaalisen sisällön julkaisukiellon taustalla on pankkien ja maksunvälittäjien pyynnöt. OnlyFansin mukaan sääntöjen mukaiset alastonkuvat ovat kuitenkin sallittuja.

Uutissivusto Axiosin mukaan sijoittajat ovat olleet haluttomia sijoittamaan sovellukseen, joka yhdistetään seksuaaliseen sisältöön.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten yhtiö aikoo määritellä sallitun alastonmateriaalin rajat. Tällä hetkellä sovellus estää julkaisemasta seksuaaliseen hyväksikäyttöön, väkivaltaan ja eläimiin sekaantumiseen liittyvää sisältöä.

Koronapandemian aikaan sovelluksesta on tullut erityisen suosittu noin kahden miljoonan sisällöntuottajan voimin, ja sovellus on henkireikä erityisesti monelle seksityöläiselle. Sovellus on osaltaan demokratisoinut seksityötä, sillä toiminnan pyörittäminen on helppoa ja sisällöntuottajat omistavat jakamansa sisällön.

Vuonna 2016 perustetun yhtiön mukaan sisällöntuottajat ovat ansainneet viimeisen viiden vuoden aikana noin 4,5 miljardia dollaria eli noin 3,9 miljardia euroa. Alustalla on arviolta noin 130 miljoonaa tilaajaa, jotka maksavat kuukausittain sisällöntuottajille.

Monet julkkikset, kuten muusikot Cardi B, Tyga, Chris Brown ja Bella Thorne ovat liittyneet sovellukseen viimeisen vuoden aikana.

OnlyFansin lisäksi muista sosiaalisen median palveluista Facebook, Instagram ja Tumblr ovat viime vuosina kieltäneet alustoiltaan alastomuuden.