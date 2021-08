Main ContentPlaceholder

Mediajättien uusi suora­toisto­palvelu tulee Suomeen

SkyShowTime on uusi suoratoistopalvelu, joka on tulossa myös Suomeen. Asiakkaiden kohtalo on auki.

ViacomCBS:n kumppani hankkeessa on Comcast.

Comcast ja ViacomCBS julkistivat uuden suoratoistopalvelun nimeltä SkyShowTime, joka tulee saataville Euroopassa alkaen vuonna 2022. Tiedotteen mukaan kuukausimaksullisen palvelun tarjonnassa ovat mukana Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Paramount+, Showtime, Paramount Pictures ja Nickelodeon. Variety-lehden mukaan käytännössä tämä tarkoittaa, että Suomessa vasta maaliskuussa aloittanut Paramount+ -suoratoistopalvelu lopetetaan ja sen tilalle tulee SkyShowTime. Lue lisää: Mediajätti tuo Suomeen uuden striimauspalvelun – tämä tiedetään nyt ViacomCBS:n edustaja kertoi lehdelle, että muutos tapahtuu oletettavasti vuonna 2022, ja nykyiset Paramount+ -tilaajat siirretään SkyShowTimeen. Koska uusi palvelu on entistä laajempi, voisi hintojen kuvitella nousevan. Asiasta ei kuitenkaan ole vahvistettua tietoa. Sama muutos tapahtuu myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Varietyn lähteen mukaan Comcast ja ViacomCBS katsoivat yhteistyön olevan taloudellisesti paras tapa saapua muun muassa Pohjoismaiden markkinoille. Suomessa Paramount+ on Nelosen Ruutu-suoratoistopalvelun maksullinen lisäpaketti. Nelonen kuuluu samaan Sanoma-konserniin Ilta-Sanomien kanssa. Nelonen kommentoi varovasti Variety-lehden väitteitä. – Yhteistyömme jatkuu Paramount+ -palvelun kanssa toistaiseksi ennallaan ja kuten ViacomCBS ilmoittikin tiedotteessaan, sen sisältöön jatketaan investointeja edelleen. Näin teemme mekin, kertoo Nelonen Median liiketoiminnan kehityksestä ja kumppanuuksista vastaava johtaja Lassi Tasajärvi. Tasajärvi ei vielä spekuloi vanhojen asiakkaiden mahdollista siirtymistä uuteen SkyShowTime-palveluun. – Lähtökohtaisesti olemme kiinnostuneita kaikista uusista hyvistä palveluista ja niiden tuomisesta Ruudun asiakkaille. Neuvottelemme mahdollisuuksista jatkuvasti sekä nykyisten että uusien kumppanien kanssa. Tosin maaliskuussa tänä vuonna Paramount+ laajeni ja tuli samalla saataville myös itsenäisenä sovelluksena suoraan suomalaisille ohi Nelosen ja myös Telian. On helppoa kuvitella, että ainakin tämän sovelluksen käyttäjät siirtyvät uuteen palveluun. Ennestään Suomessa toimivat myös sellaiset maksulliset suoratoistopalvelut kuin Netflix, Disney+, C More, Discovery+ ja HBO Nordic.