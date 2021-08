Näytönohjaimiin kolmas kova valmistaja – helpottaako pelaajien tuska?

Koronavuodet ovat olleet rankkoja myös pelaajille. Intelin uudet näytönohjaimet saattavat tuoda valoa tunnelin päähän.

Suoritinjätti Intel julkisti suunnitelmansa uusista Arc-nimisistä näytönohjaimistaan, jotka on suunniteltu nimenomaan pelaajia varten. Näytönohjainten lisäksi Arc-brändi kattaa ohjelmistot ja oheispalvelut.

Arcilla Intel haastaa suoraan sekä Nvidian että AMD:n, jotka ovat käytännössä nykypelaajan vaihtoehdot.

Kyseessä on usean tuotesukupolven kattava sarja näytönohjaimia sekä kannettaviin tietokoneisiin että pöytäkoneisiin. Näytönohjainten ensimmäinen sukupolvi saa nimekseen Alchemist. Intelin mukaan ensimmäisiä Alchemist-tuotteita sopii odottaa myyntiin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

The Verge -uutispalvelun mukaan Arc näyttäisi sisältävän oman versionsa viime aikojen puhutusta teknologiasta, jolla pelien resoluutiota voidaan skaalata ylöspäin samalla parantaen suorituskykyä. Nvidian vastaava on nimeltään Deep Learning Super Sampling ja AMD:n FidelityFX Super Resolution.

Mukana on myös reaaliaikainen säteenseuranta, jota alkujaan Nvidia käytti kilpailuvalttinaan realistisemman valaistuksen luomiseksi peleihin.

Arcin varsinainen suorituskyky jää nähtäväksi. Intelin mainosvideossa pelataan sellaisia pelejä kuin PUBG ja Metro Exodus, jotka eivät enää ole aivan viimeisintä huutoa.

Intel on vuosikaudet sisällyttänyt graafista laskentaa suoraan tietokoneiden suorittimiinsa. Nämä yhdysrakenteiset näytönohjaimet eivät kuitenkaan pysty kilpailemaan suorituskyvyssä erillisten koneeseen kiinnitettävien korttien kanssa. Ars Technica -uutispalvelun mukaan Intelin Arc-tuotteet ovat juuri tällaisia erillisiä kortteja.

Avoinna on vielä, miten globaali sirupula – jonka on paikoin ennustettu jatkuvan vuosia – vaikuttaa Intelin suunnitelmiin, tuotteiden hintoihin ja niiden saatavuuteen. Pelaajien käyttämät näytönohjaimet ovat yksi tuoteryhmä, johon sirupula on iskenyt pahasti.

Lue lisää: Pc-kaupan pomolta huonoja uutisia – yksi ainoa osa vie yli puolet pelikoneen hinnasta, eikä muutosta ole heti luvassa

Ars näkee tässä myös Intelin sauman. Monet pelaajat ovat halukkaita ottamaan minkä tahansa pätevän näytönohjaimen, jollaisia Intel saattaa pian tarjota.

Epäselväksi jää, kuinka houkuttelevia Arc-tuotteet ovat kryptovaluutan louhijoille. Nämä ovat rohmunneet uusia näytönohjaimia käsiinsä jättäen pelaajat taistelemaan jäljellä olevista kappaleista.

Nimestään huolimatta Intelin Arc-tuotteilla ei näytä olevan mitään tekemistä esineiden internetin tuotteissa laajasti käytetyn ja toisen valmistajan Arc-suoritinperheen kanssa.