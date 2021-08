Tutkijat kehittivät kasvontunnistuksen avaavat yleisnaamat – tietyt piirteet hämäävät

Keinotekoisesti luodut kasvot saattavat hämätä helposti kasvontunnistusjärjestelmiä, uusi tutkimus väittää. Kaikki eivät niele väitteitä.

Windowsin kasvontunnistus avaa äidin tietokoneen 8-vuotiaalle tyttärelle. Poliisi pidättää väärän miehen kasvontunnistuksen virheen takia.

Lue lisää: Tietokoneen virhe johti pidätykseen ja 30 tuntiin putkassa – ”Tämä ei mielestäni ole oikein”

Nämä ovat todellisen elämän esimerkkejä tämän hetken kasvontunnistuksen ongelmista. Nyt Tel Avivin yliopisto Israelissa on tutkinut asiaa ja onnistui luomaan tekoälyn avulla sarjan keinotekoisia kasvoja, joilla voi tutkijoiden mukaan huijata kasvontunnistusta korkealla onnistumisprosentilla.

Lue myös: Näetkö kuvassa mitään outoa? Syytä olisi – kukaan heistä ei ole oikea ihminen

Tutkijat käyttävät näistä kasvoista nimeä master face. Sellaisella tarkoitetaan kasvokuvaa, joka läpäisee kasvoihin perustuvan henkilöllisyyden tunnistuksen kattaen suuren osan väestöä. Teoriassa näillä naamoilla voi korkealla todennäköisyydellä tekeytyä toiseksi ihmiseksi, ilman että hänestä on saatu mitään tietoa.

Varsin teknisestä raportista kirjoittavat esimerkiksi Vice ja Gizmodo. Käytännössä tutkijat kehittivät sarjan keinotekoisia kasvoja, joiden todettiin olevan muita tehokkaampia kasvontunnistuksen hämäämisessä. Tulosten perusteella nämä yleisavaimet toimivat jopa yli 40-prosenttisesti testatuissa järjestelmissä olevia todellisia kasvoja vastaan.

Viime kädessä tutkijat siis loivat kasvoja, jotka muistuttavat suurta osaa ihmisistä. Tarkoitus on tuoda esille kasvontunnistuksen tekniset heikkoudet yksittäisten ihmisten tunnistamiseksi kasvojen piirteiden avulla. Lisäksi he olettavat, että näitä keinotekoisia kasvoja on mahdollista animoida niin, että kohteen eloisuutta mittaavat suojauksetkin voidaan ohittaa.

Parhaat yleisavaimet näyttävät olevan vanhoja miehiä ilman silmälaseja ja partoja. Naisten ja lasten osuus keinotekoisten kasvojen joukossa on ylipäätään pieni. Tämä johtuu tekoälyn kouluttamisessa käytetystä lähdeaineistosta, joka on miespainotteinen.

The Register -uutispalvelun mukaan tässä piilee myös koko tutkimuksen heikkous: Jos lähteenä käytetään ”roskaa”, myös tuloksena on ”roskaa”.

Uutispalvelu varoittaa vetämästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tutkimuksen väitteistä etenkin, kun luotuja kasvoja ei ole testattu tosielämän kaupallisia kasvontunnistusjärjestelmiä vastaan. The Register olettaa, etteivät luodut kasvot toimisi yhtä hyvin todellisissa arjen tilanteissa.