Italialainen haalarimies osoitti jälleen voimansa vanhasta iästään huolimatta.

Super Mario -videopelistä on taas pulitettu ennätyssumma, muun muassa The Verge kertoo. Nintendo Entertainment System -pelikonsolille vuonna 1985 julkaistu Super Mario Bros. on yksi ensimmäisiä pelejä, joissa Mario esiintyy. Avaamaton kappale tätä peliä myytiin nyt 2 miljoonalla dollarilla eli 1,7 miljoonalla eurolla.

Alun perin kaupasta kertoi The New York Times, jonka artikkeli on kirjautumisen takana. Pelin myi keräilysivusto Rally tuntemattomana pysyttelevälle ostajalle.

Hinta rikkoi ennätyksen, joka ei ehtinyt täyttää edes yhtä kuukautta. Super Mario 64 -pelin sinetöity kopio vaihtoi heinäkuussa omistajaa 1,56 miljoonalla dollarilla. Kyseessä oli ensimmäinen pelikasetti, josta on pulitettu yli miljoona dollaria.

Lue lisää: Super Mario 64 -pelikasetti myytiin yli 1,5 miljoonan dollarin ennätyshintaan – ensimmäinen yli miljoonan dollarin pelikasetti

Vain pari päivää aikaisemmin edelleen paketissa ollut The Legend of Zelda -pelin pelikasetti myytiin ennätyskorkealla 870 000 dollarilla.

Huippuhinnat voivat ihmetyttää. Etenkin Mario-pelit lukeutuvat kyllä videopelialan nuoren historian kuuluisimpiin, mutta niitä on kuitenkin myyty eri versioina liki 50 miljoonaa kappaletta.

Jippo onkin siinä, että arvokkaimpina pidetään niitä varhaisia kopioita, joita ei ole näpelöity ollenkaan ja joiden kotelossa on mieluusti mukana myös alkuperäinen uloke hyllykiinnitystä varten.

Koskematon pelikasetti voi olla huimasti arvokkaampi kuin mikä tahansa avattu kopio. Ja videopelien tapauksessa moni tuskin tahallaan jätti ostamansa pelin täysin rauhaan kymmeniksi vuosiksi.

Lue lisää: Klassikoiden klassikko Super Mario Bros. täyttää tänään 35 vuotta – lymyääkö kaapissasi arvokas aarre?