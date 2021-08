Uusi-Seelanti on arvioitu yhdeksi parhaista paikoista selvitä muun muassa pahenevasta ilmastokriisistä. Onko se yksi syy Larry Pagen valintaan?

Googlen perustajiin lukeutuva monimiljardööri Larry Page on saanut oleskeluluvan Uudesta-Seelannista, muun muassa BBC kirjoittaa. Lupa myönnettiin helmikuussa sen jälkeen, kun Page oli kolmen vuoden aikana sijoittanut maahan vähintään vaaditut 10 miljoonaa Uuden-Seelannin dollaria eli noin 6 miljoonaa euroa.

Page oli jättänyt hakemuksen oleskeluluvasta viime marraskuussa. Sitä ei kuitenkaan voitu käsitellä, koska hän ei maan koronarajoitusten takia saanut lupaa tulla Uuteen Seelantiin.

Viime tammikuussa Page kuitenkin päästettiin maahan erityisluvalla, koska hänen poikansa evakuoitiin Fijiltä Uuteen Seelantiin kiireelliseen sairaalahoitoon. Samalla käynnillä eteni ilmeisesti myös Pagen oleskeluluvan käsittely, sillä se myönnettiin hänelle helmikuussa.

Arvostelijoiden mielestä Page on saanut erityiskohtelun tilanteessa, jossa rajat on lukittu pandemian vuoksi ja jopa sairaanhoitajilla on vaikeuksia päästä maahan.

Yhdysvaltalaisen ja 48-vuotiaan Pagen omaisuudeksi arvioidaan yli 116 miljardia dollaria eli yli 99 miljardia euroa. Hän lukeutuu maailman rikkaimpiin ihmisiin eikä ole ensimmäinen superrikas, joka on suunnannut katseensa kaukaiseen saarivaltakuntaan.

Tontin hankkiminen Uudesta-Seelannista on arvioitu Yhdysvaltojen rikkaiden keskuudessa suhteellisen yleiseksi varokeinoksi suurten katastrofien varalta.

Yksi oman tontin ostajista on Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia tukenut Peter Thiel, joka rikastui perustamallaan PayPal-palvelulla sekä sijoitettuaan alkuvaiheessa Facebook-palveluun.

Äskettäin brittiläinen Anglia Ruskin University arvioi juuri Uuden-Seelannin olevan paras paikka elää muun muassa ilmastonmuutoksesta johtuvan globaalin romahduksen tapahtuessa. Maan etuna on muun muassa etäisyys muista suurista asutuskeskittymistä, omavaraisuus energiantuotannossa ja käytettävissä oleva viljelysala.

Larry Page ei enää ole Googlen johdossa, vaikka yhtiön hallituksessa istuukin. Vuonna 2019 kiinnitettiin huomiota Pagen kumppaneineen järjestämään Googlen ilmastokokoukseen, joka itsessään aiheutti huomattavat ilmastopäästöt.

Pagen syyt hakea oleskelulupaa Uudesta-Seelannista eivät ole tiedossa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan hän on ollut tukemassa ilmataksiyritys Wiskiä, joka on kaavaillut aloittavansa toiminnan maassa.