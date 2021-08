Synkkä, mutta kaunis peli odottaa nyt ilmaiseksi – rottien kera

Epicin ilmaispelit ovat A Plague Tale: Innocence ja Minit, jossa on mukana myös suomalaisväriä.

Tunnelmallisen tarinoinnin ystävien kannattaa olla nyt hereillä, sillä Epic Games -pelitalo tarjoaa Epic Games Store -kaupassaan ilmaiseksi peliä nimeltä A Plague Tale: Innocence.

Mustan surman aikaan 1300-luvun Ranskaan sijoittuva seikkailu laittaa pelaajan ohjastamaan nuorta tyttöä ja hänen pikkuveljeään, joilla on perässään katolisen kirkon inkvisitio.

Graafisesti kauniilla pelillä on keskimäärin hyvin myönteiset arviot Epicin kanssa kilpailevassa Steam-kaupassa. Metacritic-verkkopalvelussa pelistä pitävät sekä ammattiarvostelijat että pelaajat.

Myös IS Digitoday piti pelistä arvostelussaan vuonna 2019:

Tunnelmaltaan A Plague Tale on ehyt ja tarinankerronnallista a-sarjaa. Sen kuvaus keskiajasta on uskottavimpia mitä pelimaailmassa on nähty. Juonta kuljetetaan vauhdikkaasti, ja parivaljakon hämmennys ja kärsimys herättävät aitoa sympatiaa.

Lue lisää: K-18-peliarvostelu: Komea A Plague Tale: Innocence vie keskelle ruttoa, kuolemaa ja ahdistusta

Vain Windowsille tarjotun pelin Pegi-ikäraja on 18 vuotta. Varoituksen sana on kuitenkin paikallaan kaikenikäisille. Jo heti pelin alussa esitetään varsin raakoja tapahtumia, jotka eivät sovi heikkohermoisille. Ja rottia on sitten tässä pelissä paljon. Todella paljon, mikäli nämä karvaiset kaverit yhtään ällöttävät.

Lue lisää: Pelikenttänä koko maailma ja Zeldan komeat juhlat – elokuun pelitärpeissä laatua laidasta laitaan

Toisena viikon ilmaispelinä on Minit. Erittäin vanhahtavaa grafiikkaa tyylikeinona käyttävä Minit on ongelmanratkaisupeli, jossa yksi pelikerta kestää nimeä mukaillen yhden minuutin.

Minit-pelin musiikista vastaa suomalainen Jukio Kallio.

Minit jakaa mielipiteitä Steamissa, mutta ainakaan se ei vaadi tietokoneelta juurikaan tehoja tai tallennustilaa. Sitä kannattaa kokeilla, kun kerran ilmaiseksi saa. Pelin musiikista vastaa Japanissa syntynyt suomalainen muusikko Jukio Kallio.

Minit on sallittu jo 3-vuotiaille ja on saatavissa Windowsin lisäksi Macille.

Kummatkin pelit ovat lunastettavissa ilmaiselle, mutta pakolliselle Epic-käyttäjätilille torstaihin 12. elokuuta kello 18 mennessä. Sen jälkeen pelit muuttuvat maksullisiksi.