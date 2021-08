Pelien kultainen 1990-luku: Half-Life määritti ammuskelupelit uusiksi – jatko-osan kohtalo yhä auki

Pelialan jättiyhtiö Valve omistaa Steam-pelikaupan, esports-hitit Dota 2:n ja Counter-Striken, mutta se aloitti pienestä. Half-Life oli Valven ensimmäinen jättihitti.

Juttusarjassa muistellaan 1990-luvun lopun pc-pelejä – useimmiten lämmöllä. Sarjaa kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Miikka Hujanen. Muihin osiin löydät linkit jutun lopusta.

Half-Life (1998) » Oli oman aikansa yllätyshitti » Määritteli ensimmäisen persoonan ammuskelugenreä ja sen tarinankerrontaa » Jätti jälkeensä huomattavan joukon modeja, joista syntyi lopulta myös esports-hitti Counter-Strike » Myyttistä jatko-osaa odotetaan vielä tänäkin päivänä

Joidenkin, aivan perusteltujen mielipiteiden mukaan, first person shooter eli ensimmäisen persoonan ammuskelupelit voidaan jakaa peleihin ennen ja jälkeen Half-Lifen.

Half-Life on yksi kaikkein eniten ala- ja vielä yläasteikäisenäkin pelaamiani pelejä siitäkin huolimatta, että en omistanut sitä itse. Pelasin sitä ensimmäistä kertaa kaverini Sebastianin kotona ja hieman myöhemmin onnistuimme asentamaan sen koululuokkamme tietokoneelle. Kuvaputkinäytön edessä välituntien järjestäjävuorot hurahtivat ohi kuin itsestään.

Muistaakseni joku onnistui asentamaan Half-Lifen myös yläasteen tietokoneluokkaan ja vielä myöhemmin lukion kirjaston koneelle. Viimeksi mainitulla pelattiin myös Counter-Striken – joka on muuten saanut alkunsa Half-Lifen modista – legendaarista versiota 1.6.

Half-Lifen hiljaista päähenkilöä, Gordon Freemania pidetään yleisesti yhtenä videopelien historian ikonisimmista hahmoista punaisine sorkkarautoineen. Peli pelataan Gordonin silmien lävitse, eikä siinä ole erillisiä kenttiä tai välivideoita.

Pelin alussa Freeman, 27-vuotias Massachusetts Institute of Technology -huippuyliopistosta valmistunut teoreettisen fysiikan tohtori saapuu automatisoidulla junalla Black Mesan tutkimuslaitokseen New Mexicon aavikolle. Siellä hän pukee ylleen suojapuvun ja sitten pelin toimintamekaniikkaa harjoitellaan muun muassa painelemalla mikroaaltouunin nappuloita ja tuhoamalla toisten tiedemiesten mikroateriat.

Intro-osuuden lopulla Freeman saa koulutukseensa nähden varsin vaatimattomat työtehtävät ja työntää toisesta ulottuvuudesta tuodun materiaalin koekammiossa käynnistettyyn antimassaspektrometriin analyysia varten.

Tästä se alkaa: Gordon Freeman sotkee koko homman ja aiheuttaa ulottuvuuksien välisen repeämän.

Half-Lifen varsinainen peliosuus alkaa tästä, sillä koe menee tietysti pieleen ja aiheuttaa ulottuvuuksien välisen repeämän, josta Xen-ulottuvuuden ökkömönkiäiset ryömivät Black Mesan tutkimuslaitokseen aiheuttamaan sanoin kuvaamatonta hävitystä.

Tätä hävitystä pelaajan on paettava läpi raunioituneen laitoksen. Laitos oli paikoittain todella jännittävä paikka, jossa ahtaat ilmastointikanavat ja pimeät toimistot pitivät pelaajan varpaillaan, sillä koskaan ei tiennyt mitä kulman takaa hyppää esiin. Ja kun alkujärkytyksestä ehti toipua, piti hyppääjälle antaa aimo annos tulivoimaa.

Naamalle hyppäävät headcrap-hirviöt säikäyttävät pelaajat kerta toisensa jälkeen.

Black Mesan tutkimuslaitoksessa eteneminen ei ole kuitenkaan pelkkää aivotonta räiskintää, toisin kuin aiemmissa ensimmäisen persoonan ammuskelupeleissä oli totuttu.

Half-Life tarjoaa pelaajalle realistisen ympäristön. Aavikolle rakennettu salainen tutkimuslaitos on jo sinällään uskottava ympäristö, mutta sen kauneus on pienissä yksityiskohdissa. Esimerkiksi lääkintäpakkauksia ja ammuksia ei löydy lojumasta muuten tyhjistä huoneista, vaan lääkekaapeista ja kuolleilta sotilailta. Ala-asteaikaan peli oli graafisesti näyttävä, mutta nykyaikana se on melkoista pikselimössöä. Tämä on onneksi korjattu useaan otteeseen, viimeksi vuonna 2020 ilmestyneessä Black Mesa -pelissä, joka tuo Half-Lifen nykyaikaan.

Aiemmista räiskintäpeleistä poiketen Half-Lifessa on myös juoni, joka on toteutettu ennalta ohjelmoiduilla kohtauksilla ja toisinaan myös mainiolla epäsuoralla tarinankerronnalla. Show, don’t tell, kuuluu kirjoittajaoppaissa usein toistettu lause.

Samalla pelaajan piti käyttää myös älyään, sillä monista pelin esteistä ei pääse läpi pelkän raa’an tulivoiman avulla, vaan usein pulmat tulee ratkaista ympäristöä hyödyntämällä.

Toisesta ulottuvuudesta saapuneet Vortigaunt-otukset käyvät pelaajan kimppuun joukolla

Half-Lifessa vihollisten hyödyntämä tekoäly oli siihen aikaan erittäin kehittynyt. Vihollissotilaat juoksevat pelaajan heittämiä kranaatteja karkuun ja avaruuden vortigaunt-otukset taas yrittävät piirittää pyssysankarin nurkkaan.

Hienoimpia esimerkkejä tekoälystä on massiivinen, sokea lonkerohirviö, joka saalisti pelaajan tämän pitämän äänen perusteella. Sitä tuli huijata heittämällä kranaatteja huoneen toiseen nurkkaan ja lopulta kärventää se raketin polttomoottorilla.

Sokean lonkerohirviön päihittäminen vaati pelaajalta hoksottimia ja tarkkaavaisuutta. Peli näytti, että se reagoi ainoastaan ääneen.

Toisaalta kaikista hienouksistaan huolimatta Half-Life on myös erinomainen räiskintäpeli. Arsenaalia riittää ikonisesta sorkkaraudasta aina futuristisiin hiukkaskiihdytinaseisiin, jotka ala-asteikäisinä ristimme atominhajottimiksi. Suurta hupia riitti myös kokeiluissa, joissa selvitettiin kuinka ison räjähdyksen pelissä saa aikaiseksi. Vastaus: todella ison.

Vaikka Half-Lifen julkaisusta on ehtinyt kulua jo yli 20 vuotta, se elää yhä omaa elämäänsä etenkin fanien jatkuvan odotuksen muodossa.

Vuonna 2004 Half-Life -sarjaan julkaistiin myös uutta pelimoottoria hyödyntänyt jatko-osa Half-Life 2 ja sen jatkoksi mainiot episodit 1 ja 2. Valve lupasi kolmannen episodin jouluksi 2007, mutta seuraavaa Half-Life-peliä saatiinkin odottaa vuoteen 2019 asti.

Silloin Valve ilmoitti julkaisevansa VR-peli Half-Life: Alyxin, mutta tämä olikin jatko-osan sijasta eräänlainen prologi.

Vaikka seuraavasta Half-Lifesta on kuultu säännöllisesti huhuja ja myös erilaisia vuotoja on nähty, Valven työntekijät ovat kategorisesti kieltäytyneet kommentoimasta asiaa millään lailla.

Pelissä ei ole juurikaan sivuhahmoja, mutta välillä Black Mesan tiedemiehillä on Gordonille sanottavaa.

Vuosikausia on kulunut, mutta uutta, Gordon Freemanin tarinaa jatkavaa Half-Life-peliä ei ole kuullut tai näkynyt. Se, miksi näin on, onkin yksi pelimaailman suuria mysteerejä. Selityksiä on toki internet pullollaan, mutta todellisen syyn tietää varmuudella vain Valven johto. Sen huulet taas ovat sinetöidyt.

Todennäköisesti Gordon Freemanin tarinan jatkoa saadaan odottaa vielä pitkään, vaikka Half-Life: Alyxin loppu ehkä muuta vihjasikin.

Kirjoitushetkellä alkuperäinen Half-Life on saatavilla Valven pelikaupasta noin 8 euron hintaan, lisäosilla varustettuna 11 eurolla. Komeimmillaan Half-Life on kuitenkin viime vuonna ilmestyneessä, fanien tekemässä mutta Valven auktorisoimassa Black Mesassa, joka on täysin uudesti luotu versio klassikkopelistä. Sen saa itselleen noin 18 euron hintaan.