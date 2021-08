Pelikenttänä koko maailma ja Zeldan komeat juhlat – elokuun pelitärpeissä laatua laidasta laitaan

Edessä siintää jo videopelien kiireisin aika eli syksy ja alkutalvi. Mutta ei kannata unohtaa, että myös loppukesän tarjonta tarjoaa iloa moneen makuun.

Elokuun pelitärpit kokoavat yhteen tuoreimmat huippujulkaisut. Tarjolla on kokeellinen draamapeli, mykistävä lentosimulaatio ja kovan asenteen valokuvauspeli. Lopulta vahvimman vaikutuksen tekee kymmenen vuoden takainen toimintaseikkailu, joka on komeammassa kunnossa kuin koskaan.

Last Stop

Mukaansatempaavan elokuvallinen pelikokemus luodaan erikoisella ulkoasulla, joka korostaa realismia karsimalla yksityiskohdat minimiin. Ilmaisu tavoittaa niin draaman kuin komediankin.

(Variable State. Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 16.)

Kolme tarinaa ja neljä päähenkilöä sisältävä Last Stop on viime aikojen mielenkiintoisimpia pelijulkaisuita. Siinä tyylilaji vaihtuu vuoroittain kehonvaihtoon keskittyvän komedian, yliluonnollisen teinikauhun ja mystisen agenttijännärin välillä.

Keskenään irralliset tarinat etenevät rinnakkain pelaamalla aina jokaisesta ikään kuin TV-jakso kerrallaan. Tai pelaamisen merkitys on nyt varsin löyhää: hahmoja liikutetaan vain välillä ja aina vähän kerrallaan. Mutta näinpä kynnys on matala niillekin, jotka eivät ennen ole pelanneet.

Paino on elokuvamaisessa tarinankerronnassa, jossa piisaa tyyliä ja tarkoitusta. Kohtausten katsomisen ohella idea on päättää päähenkilöiden repliikit. Juonenkulkuun valinnat eivät vaikuta, mutta niiden kautta hahmot tulevat iholle ja tarinassa elää mukana.

Tässä on lisäksi peli, joka ei ilahduttavasti kaihda vaikeitakaan aiheita. Se käsittelee muun muassa yksinhuoltajuutta, lähimmäisten tärkeyttä, petollisuutta ja nuoruuden epämaaräistä olemista ja kaiken tuskaa – monesta vinkkelistä.

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulatorissa auringonvalo ja pilvet ovat harvinaisen upeita. Myös suurkaupungit ja massiivinen luonto on toteutettu vaikuttavasti. Lentämisen tunne on kaikkinensa hurmaavaa.

(Asobo Studio. Pc, Xbox Series. Pegi 3.)

Hieman joutui odottamaan ennen kuin viime marraskuussa julkaistu Xbox Series X sai todellisen näytöksensä. Mutta nyt sellainen on tarjolla: lentopeli Microsoft Flight Simulator näyttää tehokonsolilla yksinkertaisesti tyrmäävältä.

Myyntipuhe on poikkeuksellinen: pelialueena on koko maailma. Mutta yhtään ei liioitella. Pelissä lennellään niin Las Vegasissa ja Bora Boralla kuin Tokiossa ja Pihlajakoskellakin. Yksityiskohtaista satelliittidataa hyödyntävä grafiikka on aina vähintäänkin uskottavaa.

Pelillisesti katsottuna kokonaisuus on vaisu, sillä varsinaisia tehtäviä on tarjolla niukasti. Sen sijaan puhtaasti kokemuksena tämä on vertaansa vailla. Pelistä välittyy ainutlaatuisesti maapallon kauneus, moninaisuus ja valtavuus.

Kyseessä on samalla ensimmäinen kerta, kun tämä vuonna 1982 alkanut eli yksi PC:n pitkäikäisemmistä sarjoista saapuu konsoleille. Peliohjain toimii lennon aikana yllättävän hyvin, mutta valikot ovat todella kankeita ja epäselviä. Onneksi niillä on ilmassa harvoin väliä.

Umurangi Generation

Pelissä liikutaan tiiviissä kentissä vapaasti. Alueet ovat täynnä väriä, meininkiä ja musiikkia, mutta sivuhahmot pysyvät tanssiessaankin paikoillaan. Tämä helpottaa valokuvaamista huomattavasti.

(Origame Digital. Pc, Switch. Pegi 12.)

Jos peli on punk, voiko ulkoasusta valittaa?

Valokuvauspeli Umurangi Generation on grafiikan tarkkuudeltaan nuhruinen ja yksityiskohdiltaan simppeli. Lisäksi ruudunpäivitys on niin kehnoa, että peli tuntuu natisevan liitoksissaan, kun maailmassa liikkuu vähääkään.

Mutta kaiken hyväksyy napisematta, sillä nyt asenne, energia ja ilmaisuvoima ovat tismalleen oikeita. Armoton sekasorto, raju vastarinta ja yhdessäolon merkitys välittyvät pelin lukuisista, omalaatuisista hahmoista ja tapahtumapaikoista.

Pelattavuuskin on kunnossa. Idea on herkullinen: tarkoitus on napsia otoksia epämääräisten ohjeiden mukaisesti. Kohteet löytää kuitenkin aina ympäristöä nokkelasti tutkimalla. Nyt saa tuntea olevansa reportteri, joka pistää nokkansa muiden asioihin ja paljastaa salaisuudet.

Erinomainen peli on yksinomaan maorilaisen Naphtali Faulknerin työtä. Kaikesta huokuukin herkullinen käsityöläisyys ja Uuden-Seelannin alkuperäiskansan omintakeinen mielenmaisema.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Uusintaversiossa onnistuu perinteinenkin ohjaus, mutta silti liiketunnistuksen valitsee. Vapaan ja tarkan miekan hallinnan ohella pelissä soitetaan vaikkapa harppua omien kädenliikkeiden kautta.

(Nintendo. Switch. Pegi 12.)

35-juhlavuottaan viettävä toimintaroolipelisarja The Legend of Zelda saa pitkän taipaleensa kunniaksi komean uusintaversion. Kyseessä on yksi Wii-konsolin parhaista peleistä eli alkujaan vuonna 2011 julkaistu The Legend of Zelda: Skyward Sword.

Tarinallisesti kyseessä on sarjan ensimmäinen osa. Link nousee sankariksi lähtiessään jäljittämään opiskelijakaveriaan Zeldaa. Maalle, veteen ja ilmaan vievä, tunteikas seikkailu on rakenteeltaan suoraviivainen mutta erittäin kiehtova.

Kokemus suunniteltiin aikanaan liiketunnistuksen varaan, mutta nyt pelaaminen käy myös napeilla ja ohjaintateilla. Miekkailu, jousiammunta, pommeilla keilaaminen ja kauko-ohjattavien lentoalusten ohjaaminen innostavat kuitenkin yhä eniten omien ranneliikkeiden kautta.

HD-painos tekee upean pelin paremmaksi. Lataustauot ovat nopeita, tekstit eivät matele ja ulkoasu näyttävämpi, tarkempi ja sulavampi. Parasta kuitenkin on, että peli ei enää neuvo matkan aikana alituiseen, vaan antaa vaeltaa ja ratkoa pulmia rauhassa.

