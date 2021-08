Facebook muokkasi asetukset uusiksi: Onko tämä todella parannus?

Facebook pyrkii ratkomaan kesto-ongelmaansa, eli sekaviksi syytettyjä asetuksia. Kaikki eivät ole vakuuttuneita lopputuloksesta.

Yhteisöpalvelu Facebook kertoo setvineensä uusiksi mobiilisovelluksensa asetusvalikon. Asetusten pääsivu näyttää nyt hyvin erilaiselta, sillä kategorioita on muuteltu ja yhdistelty uuteen uskoon. Nyt päävalikossa on kuusi kategoriaa, jotka ovat englanniksi Account, Preferences, Audience and Visibility, Permissions, Your Information ja Community Standards and Legal Policies.

Asetusten suomenkielisiä nimiä ei ollut mahdollista tarkistaa uutista tehtäessä, mutta muutoksen voi olettaa näkyvän piakkoin myös Suomessa. Facebook otti uuden näkymän käyttöön keskiviikkona Androidissa, iOS:ssä, Facebookin mobiilissa selainversiossa ja FB Lite -sovelluksessa.

Aiemmin tietosuoja-asetusten kategoriassa olleet valinnat on sijoitettu muihin kategorioihin. Kuitenkin näkyvillä on nyt erillinen Privacy Checkup -pikavalinta, joka käy läpi käyttäjän tietosuoja-asetukset.

Facebookia on usein syytetty sekavista valikoista, joiden katsotaan vaikeuttavan esimerkiksi tietosuojastaan huolehtimista. Yhtiön blogin mukaan muutosten tarkoitus onkin helpottaa asetusten löytämistä. Asettelua on suoraviivaistettu pitäen kuitenkin mukana kaikki aiemmin saatavilla olleet valinnat.

Päävalikon asetukset ennen ja jälkeen.

Vaikka tämä voi yksinkertaistaa asetusten päävalikkoa, sen voi nähdä myös tekevän yksittäisten asetusten löytämisestä entistä vaikeampaa. Näin tulkitsee esimerkiksi The Next Web -uutispalvelu, joka myös panee merkille toisen muutoksen. Jokaisen otsakkeen alla on tähän asti ollut lyhyt kuvaus niiden alta löytyvistä asetuksista. Nyt nämä kuvaukset ovat kadonneet jättäen käyttäjän entistä enemmän arvailun varaan.

Toisaalta Facebook sanoo parantaneensa asetusten hakutoimintoa, jonka pitäisi nyt osata paremmin etsiä käyttäjän haluamia asetuksia, vaikka hän ei tietäisi niiden tarkkaa nimeä tai sijaintia.