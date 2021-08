The Information -lehden mukaan Facebook tutkii keinoa lukea salattua viestintää avaamatta salausta. Facebook kiistää väitteen.

Rikkomaton päästä päähän -salaus on WhatsAppin tärkeimpiä ominaisuuksia.

Facebook tutkii menetelmää salatun tiedon analysoimiseksi avaamatta kuitenkaan salausta. Näin väittää The Information -lehti, jonka mukaan Facebook rakentaa tekoälyn tutkijoista koostuvaa tiimiä. Artikkeli on maksumuurin takana, mutta sitä lainaa muun muassa TechSpot.

The Informationin mukaan Facebook vahvisti hankkeen, jonka lopputuloksena yhtiö voisi mahdollisesti kohdentaa mainoksia WhatsAppin salattujen viestien perusteella. WhatsAppin kulmakivi on päästä päähän -salaus, joka on tarkoittanut, ettei edes Facebookilla ole pääsyä käyttäjien väliseen viestintään. Mikä tahansa muutos tähän peruskuvioon olisi järisyttävä.

Teknologiasta käytetään nimeä homomorfinen salaus ja Facebookin lisäksi sitä tutkivat väitetysti esimerkiksi Microsoft, Amazon ja Google. Teknologia voi mahdollistaa henkilökohtaisen tiedon, kuten potilas- ja taloustietojen, tutkimisen pitäen tiedot samalla suojassa kyberrikollisilta. Facebookin tapauksessa menetelmä nähdään myös potentiaalisena keinona salata käyttäjien tietoja paremmin heikentämättä kykyä käyttää tietoja mainosten kohdentamiseen.

Väitteet WhatsAppin salauksen murentamisesta eivät ole uusia. Vuonna 2019 Facebookin uskottiin pyrkivän tutkimaan viestejä käyttäjien päätelaitteilla ennen niiden salausta ja sen jälkeen. Kehitteillä oli oletetusti keino tunnistaa WhatsAppin sisällöstä esimerkiksi lapsiporno tai muun kielletty sisältö ja estää sen lähettäminen.

Lue lisää: Facebook aikoo murentaa WhatsApp-salauksen? Väite sai johtajan vastaamaan

Tuolloin WhatsApp-johtaja Will Cathcart kiisti väitteet jyrkästi ja hän tekee saman nyt. Cathcart kirjoitti Twitteriin vastineen The Informationin artikkelille.

– Me emme kaavaile homomorfista salausta WhatsAppiin. Minulta on kysytty tätä ennenkin, Cahtcart viittaa heinäkuiseen videohaastatteluun.

Cathcart varoittaa ajattelemasta, että tällaista teknologiaa voitaisiin käyttää vain "hyviin" tarkoituksiin kuten rikosten selvittämiseksi.

– Teknologia ei vaan toimi sillä tavalla, Cathart toteaa.

Tämä on viittaus vanhaan varoitukseen, että mikä tahansa menetelmä salauksen heikentämiseksi löytää lopulta tiensä myös muihin kuin alun perin tarkoitettuihin käsiin.

Se, kuka milloinkin on hyvis tai pahis, riippuu usein katsantokannasta. Facebookin oma historia käyttäjien tietosuojan kanssa on hyvin kyseenalainen. On myös epäselvää, missä määrin laki sallisi homomorfisen salauksen käyttämisen.