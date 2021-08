YouTube haluaa uuteen palveluunsa uusia ennen julkaisemattomia videoita.

Youtube on avannut virallisesti YouTube Shorts -palvelunsa, joka kilpailee suositun TikTok-videopalvelun kanssa.

TikTokin tyyliin palvelussa voi julkaista lyhyitä videoita, joiden tekemiseen palvelu tarjoaa muun muassa musiikkinäytteitä ja esimerkiksi lyhyitä pätkiä muista YouTube-videoista.

Videontekijöitä houkutellakseen Googlen omistama YouTube on kerännyt Shorts -rahaston, josta se lupaa maksaa videoista 100–10 000 dollarin palkkioita riippuen esimerkiksi katsojien, kommenttien ja tykkäysten määristä. Yhtiö aikoo käyttää palkitsemiseen 100 miljoonaa dollaria vuoden 2022 loppuun mennessä.

Alkuvaiheessa rahaston toiminta rajoittuu Yhdysvaltoihin, Brasiliaan, Britanniaan, Etelä-Afrikkaan, Intiaan, Indonesiaan, Japaniin, Meksikoon, Nigeriaan ja Venäjälle, mutta sen on tarkoitus laajentua myös muualle, kertoo esimerkiksi TechCrunch.

Vastaavia rahastoja on myös YouTuben kilpailijoilla. Kiinalainen TikTok käynnisti heinäkuussa miljardin dollarin rahaston, joka on tarkoitus käyttää seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Myös Snapchat on luvannut jakaa miljoonan videoiden tuottajille.

Rahaston lisäksi videotuottajat voivat ansaita myös esimerkiksi mainonnalla, tilausmaksuilla ja oheistuotteilla, YouTube kertoo blogissaan.

YouTube on asettanut palkkion ehdoksi muun muassa, ettei videota ole julkaistu ensin jossain muussa palvelussa. Sisällöntuottajien ei siis haluta kierrättävän jo muissa palveluissa julkaistuja videoita jälleen uudessa Shorts-palvelussa.

Yhdysvalloissa videoiden tekijöiden on oltava yli 13-vuotiaita, ja alle 18-vuotiaiden huoltajien on pystytettävä heille AdSense-tili, jonka kautta palkkiot maksetaan.

