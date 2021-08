Viimeisen vuoden aikana kansainväliseen merenkulun tietokantaan on väärennetty noin sadan sotalaivan paikkatietoja.

Ilmeisesti noin sadan sota-aluksen paikkatietoja on väärennetty viime elokuun jälkeen kansainväliseen tietojärjestelmään, jonka tehtävänä on estää esimerkiksi laivojen törmäyksiä merellä, kertoo The Wired -lehti.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen hävittäjä USS Roosevelt kulki paikkatietojen perusteella viime marraskuussa neljä kilometriä Venäjän aluevesirajan sisäpuolella lähellä Kaliningradia.

Paikkatietojen mukaan länsimaiset sotalaivat olisivat kesäkuun aikana käyneet Kaliningradin lähistöllä Venäjän alueella jopa viiteen kertaan.

Eräässä tapauksessa puolalainen sotalaiva näytti seuraavan täsmälleen samaa reittiä kuin ruotsalainen laiva viittä päivää aiemmin, mikä viittaa digitaaliseen väärennökseen.

Väärennetyt paikkatiedot on havainnut esimerkiksi SkyTruth- ja Global Fishing Watch -järjestöjen data-analyytikko Bjorn Bergman.

Hän kiinnitti maaliskuussa huomiota Dagens Nyheterin uutiseen, jonka mukaan yhdeksän Ruotsin laivaston aluksen sijainti oli väärennetty Venäjän alueelle.

Laivat välittävät tietoja esimerkiksi sijainnistaan, suunnastaan ja nopeudestaan niin sanottuun AIS-järjestelmään. Sotalaivat eivät tietoja aina välitä, tai ne saattavat käyttää vääriä tunnistetietoja.

Hän havaitsi väärennetyiksi vahvistetuissa paikkatiedoissa tiettyjä yhtäläisyyksiä, joiden perusteella hän laati järjestelmään haun, joka paljasti sata todennäköisesti väärennettyä paikkatietoa. Hän pystyi vahvistamaan useat paikkatiedot väärennöksiksi muun muassa satelliittikuvien perusteella.

Väärennetyt tiedot ovat liittyneet yleensä länsimaisten sotalaivojen liikkeisiin, ja vain parissa tapauksessa niissä on mainittu venäläisten sota-alusten liikkuneen luvatta vierailla aluevesillä.

Väärennökset on luotu todennäköisesti jonkinlaisella AIS-simulaattoriohjelmalla ja syötetty järjestelmään maalla sijaitsevien AIS-vastaanottimien kautta.

Bergman ei ole löytänyt jälkiä siitä, kuka väärennettyjä tietoja on järjestelmään syöttänyt.